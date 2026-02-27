Expoziţie despre istoria și impactul Premiilor Herder, la Timişoara

Biblioteca Centrală Universitară din Timişoara readuce în atenția publicului rolul premiilor Herder în diplomația culturală a Europei postbelice și în susținerea dialogului intercultural, a umanismului și a libertății de creație, prin organizarea unei expoziţii intitulate Premiile Herder în România. Evenimentul este realizat în colaborare cu Fundația Alfred Toepfer F.V.S. din Hamburg.

Deschiderea va avea loc marți, 3 martie, de la ora 11, în sediul central al Bibliotecii Centrale Universitare din Timişoara, în Atrium.

Expoziția reunește cărți, albume de artă, partituri, documente din colecțiile bibliotecii și din arhiva Fundației Alfred Toepfer, discuri, înregistrări și interviuri, oferind publicului informaţii despre istoria și impactul Premiilor Herder.

Invitatul special al evenimentului este profesorul universitar Ioan Piso, istoric și epigrafist, de la Universitatea “Babeș‑Bolyai” din Cluj Napoca, bursier Herder în perioada 1968-1969, la propunerea laureatului de atunci, istoricul Constantin Daicoviciu.

Expoziția, spun organizatorii, propune o abordare interdisciplinară, depășind zona literară – cea mai cunoscută publicului larg – și aducând în prim‑plan contribuții din domeniile muzicii, artelor vizuale, istoriei, arhitecturii și istoriei artei. Expoziția aduce în atenția publicului contribuțiile unor personalități românești și ale diasporei culturale române, alături de figuri marcante ale Banatului și ale spațiului central‑european al secolului XX. Vor fi evocate personalități precum Constantin Daicoviciu, Virgil Vătășianu, György Kurtág, Zeno Vancea, Aurel Stroe, Anatol Vieru, Zoltán Kodály și Mihail Jora.

Premiile Herder au însoțit evoluția culturală a Mitteleuropei din perioada post‑stalinistă până după integrarea regiunii în Uniunea Europeană, transmițând, chiar și în contexte politice ostile, mesajul solidarității cu artiștii și intelectualii din Europa Centrală și de Sud‑Est.

Fundația va fi reprezentată de Greta Schlünz, director de programe culturale. Programul evenimentului îi include ca vorbitori și pe profesorul și muzeograful Călin Timoc, care va dialoga cu profesorul Ioan Piso despre experiența bursieră și despre personalitatea lui Constantin Daicoviciu, profesoara Mihaela Vlăsceanu, care va evoca figura lui Virgil Vătășianu, laureat în domeniul istoriei artei, profesoara Adriana Dogariu, care va vorbi despre semnificația operei lui György Kurtág și a altor compozitori premiați, susținând împreună cu studenți ai Facultății de Muzică și Teatru trei intermezzo‑uri muzicale din creațiile laureaților.

Intrarea este liberă.