Expoziţie dedicată primelor manifestări funerare din istoria umanității,la Universitatea de Vest din Timișoara

Publicul timișorean este invitat să descopere, la Universitatea de Vest din Timișoara expoziția itinerantă Primii păzitori ai memoriei. Înmormântările din Paleolitic, un proiect muzeal dedicat primelor manifestări funerare din istoria umanității.

Expoziția poate fi vizitată până în 10 aprilie, zilnic, în foaierul din faţa Aulei Magna a UVT, accesul fiind liber.

Vizitatorii pot explora o impresionantă colecție de mulaje ale unor morminte preistorice celebre, realizate în laboratoare din Torino și în colaborare cu instituții muzeale și de cercetare din Europa.

Parcursul expozițional oferă o introducere în universul înhumărilor paleolitice prin prezentarea unor descoperiri emblematice. Printre acestea se numără înhumările de la La Chapelle-aux-Saints și Kebara, mormintele duble de la Qafzeh, celebra Dame du Cavillon, de la Balzi Rossi, și descoperirile asociate omului de Cro-Magnon. Sunt prezentate, de asemenea, înhumări bogate în inventar funerar, precum cea a Tânărului prinț, de la Arene Candide, dar și contexte arheologice importante din situri precum Grotte des Enfants, Romito sau Riparo Tagliente. Expoziția include și vitrine tematice cu mulaje de cranii, unelte preistorice și pietre gravate, unele dintre acestea ilustrând manifestări timpurii ale expresiei simbolice și artistice. Printre piesele remarcabile se numără reprezentarea gravată a taurului de la Romito și o piatră decorată cu un motiv de leu, provenită de la Riparo Tagliente. Aceste artefacte evidențiază legătura dintre ritualurile funerare, identitatea socială și dezvoltarea gândirii simbolice în Paleolitic.

Aceste morminte, spun organizatorii expoziţiei, sunt importante nu doar pentru că se numără printre cele mai vechi cunoscute, ci și pentru că marchează una dintre marile cotituri din istoria umanității: apariția unor gesturi care vorbesc despre memorie, apartenență și sens. În ele, arheologia recunoaște începuturile unei relații profund umane cu moartea – o relație în care trupul nu mai este pur și simplu abandonat, ci însoțit de practici, semne și contexte care trimit către ritual, identitate și gândire simbolică.

„Expoziția itinerantă aflată acum în spațiile de la UVT, curatoriată de Universitatea din Torino, prin Sistemul Muzeal și Alianța Universitară UNITA, o rețeaua de universități europene din care face parte și UVT, propune o incursiune în evoluția ritualurilor funerare și a expresiilor simbolice asociate cultului morților, de la primele înhumări ale oamenilor de Neanderthal până la sfârșitul Paleoliticului”, spune rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Apartenența Universității de Vest din Timișoara la alianța europeană UNITA devine, în acest context, mai mult decât un cadru administrativ al cooperării academice: ea se traduce concret în oportunități reale de educație non-formală și de deschidere culturală pentru comunitate. Expoziții internaționale precum „Primii păzitori ai memoriei. Înmormântările din Paleolitic” transformă spațiul universitar într-un veritabil laborator public al cunoașterii, în care cercetarea arheologică iese din sfera specializată și devine accesibilă publicului larg. Prin astfel de inițiative, Universitatea de Vest din Timişoara își consolidează statutul de pol cultural regional și de platformă de dialog între patrimoniu, știință și societate, contribuind activ la formarea unei culturi științifice și la integrarea valorilor patrimoniului european în experiența educațională a publicului larg.