Expoziţie de scupltură Andrei Arion, la Kunsthalle Bega

Kunsthalle Bega prezintă expoziția de sculptură Trying to Move Without a Push a artistului Andrei Arion.

Vernisajul va avea loc în 21 iunie, de la ora 19, la Kunsthalle Bega, pe Calea Circumvalațiunii nr. 10, Timișoara. Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 21 iunie -14 septembrie, de marți până sâmbătă, între orele 12-18.

Sculptura lui Andrei Arion, spun organizatorii expoziţiei, este capabilă să transporte: „Transportă idei și concepte, printr-un terminal, spre o destinație incertă. Această prezență în tranzit a unor obiecte inutile ce aspiră spre funcționalitate ajută artistul să definească spațiul în care se mișcă. Arion prezintă escala sculpturii între scopul și destinația ei finală, niciodată cunoscută. Forma este proiectată digital, tăiată, șlefuită manual, asamblată. Spațiul este atins, parcurs, locuit, traversat ca printr-o Poartă (Gate)”.

Andrei Arion practică sculptura, instalația şi desenul. Inspirațiile sale variază de la jocuri până la observații zilnice ale împrejurimilor. Aceste influențe ajută la crearea unei atmosfere personale care îi modelează lucrările. Și-a început practica artistică transformând cutii în lucrări agățate pe perete, distorsionând obiecte familiare în forme inutilizabile.

Expoziția Trying to Move Without a Push va fi, totodată, locul de desfășurare și sursa de inspirație pentru diverse ateliere și workshop-uri de creație cu elevii de la școlile gimnaziale din Timișoara și Timiș.

Proiectul face parte din Programul cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 și este finanțat prin programul Power Station+ | Școli creative, derulat de Centrul de Proiecte Timișoara al Primăriei Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii.