Eufonia Festival duce muzica de cameră în două biserici

După succesul concertului de la Ofsenița din deschiderea ediției de anul acesta a Festivalului Eufonia și după concertul desfășurat cu casa închisă la Sinagoga din Cetate și concertul social de la Muzeul Cinegetic si Silvic, Charlottenburg, muzica de cameră ajunge în două biserici romano-catolice din județele Timiș și Arad.

Primul dintre evenimente, intitulat Baroque for All, este organizat la Biserica romano-catolică din localitatea arădeană Vinga, miercuri, 10 septembrie, de la ora 19. Construit la finalul secolului al XIX-lea, acest lăcaş de cult este gazdă pentru al treilea an consecutiv pentru acest festival, iar comunitatea creată în jurul ei primește, an de an, cu inimile deschise, muzica barocă, spre bucuria organizatorilor festivalului.

Pe scenă va urca Academia Barocă Eufonia, condusă de celebrul violonist german Bernhard Forck, alături de renumitul lăutist italian Diego Cantalupi, de clavecinista japoneză Mimoe Todo, de violonistul român Vlad Popescu, de violista germană Anna-Maria Wünsch și de violoncelistul german Florian Schmidt Bartha.

În program, lucrări de: H. Purcell, U. Wilhelm van Wassenaer, A. Vivaldi, G. P. Telemann şi J. B. Lully.

Al doilea concert are loc la Timișoara, în Domul Romano-Catolic, din Piața Unirii, în 11 septembrie, de la ora 19.30. Sub titlul Europa, acest concert extraordinar celebrează bogăția culturală a Europei. Orchestra Baroque Academy, coordonată de Bernhard Forck și împreună cu Vlad Popescu (vioară), Anna-Maria Wünsch (violă), Florian Schmidt Bartha (violoncel), Diego Cantalupi (lăută) și Mimoe Todo (clavecin) invită publicul timișorean, de această dată, să se lase cuprins de armonia lucrărilor compozitorilor H. Purcell, U. Wilhelm van Wassenaer, A. Vivaldi, G. P. Telemann şi J. B. Lully.

„Melomanii sunt invitați să se bucure de un eveniment cu un puternic mesaj optimist, în care muzica străbate granițe, unește oameni și îmbogățește suflete”, transmit organizatorii.

Biletele se găsesc pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara, la casierie și pe myticket.ro.