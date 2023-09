Elevii şi studenţii, invitaţi să proiecte Timişoara ca oraș al viitorului

Prin proiectul Timișoara – from today’s cultural capital to the city of the future. Design the future of your city, toţi elevii și studenţii care au talent artistic, sunt creativi și vor ca ideile lor să conteze în comunitatea în care trăiesc, pot realiza o lucrare artistică de orice fel (machetă, desen, pictură, colaj etc.) în care să ilustreze orașul viitorului, așa cum și-l imaginează.

Lucrările realizate vor fi predate în data de 3 octombrie la sediul Bibliotecii Universităţii Politehnica din Timișoara, de pe b-dul Vasile Pârvan nr. 2 B, în intervalul orar 8-16.

Vernisajul expoziţiei va avea loc în 10 octombrie, de la ora 10, în Sala Polivalentă situată la parterul Bibliotecii UPT, unde vor lua cuvântul personalităţi din administraţia locală, personalităţi de cultură ale orașului și reprezentanţi din domeniul educaţiei. Apoi, lucrările vor sta expuse public în holul central al Bibliotecii UPT până în 22 octombrie.

Proiectul Timișoara – from today’s cultural capital to the city of the future. Design the future of your city, al cărui promotor este Universitatea Politehnica Timișoara, se bucură de colaborarea cu Norwegian University of Science and Tehnology Trondheim. NTNU este universitatea norvegiană care organizează evenimentul Futurum, o expoziție despre viitor, despre cum vor arăta orașele noastre peste 30 de ani și despre modul în care noi, cetățenii, printr-o cultură adecvată, putem contribui la sustenabilitatea zonelor urbane. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 48.368,01 euro din Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE și norvegiene.

Rezultatele proiectului –sprijinit de Convenția Organizațiilor Studențești din Politehnică, Asociaţia Elevilor din Timiș, Asociaţia Culturală „Salvaţi Patrimoniul Timișoarei” şi Şcoala Gimnazială nr. 19 din Timișoara – contribuie la promovarea anului Timișoara Capitală Culturală Europeană 2023.