Ecoul sinagogilor răsună în cinci orașe din vestul ţării

Poveștile și emoțiile care însoțesc sinagogile din vestul ţării vor fi aduse în atenţia publică printr-un nou proiect, Ecoul sinagogilor. În perioada 4-7 septembrie, în sinagogile din Arad, Timișoara, Reșița, Caransebeș și Lugoj vor putea fi ascultate în primă audiție lucrări muzicale compuse de Alexander Bălănescu în colaborare cu prim-cantorul cultului mozaic Emanuel Pusztai.

“Sursa de inspirație a acestor lucrări o constituie ritualurile și practicile ciclului vieții evreiești. Alexander Bălănescu și Emanuel Pusztai și-au propus să reprezinte diferitele tradiții din cultura evreiască: așkenază, sefardă și chiar cea ladino, cu speranța de a construi un proiect viu, bogat și de interes pentru întreaga comunitate”, transmit reprezentanţii Asociației Pantograf, iniţiatoarea şi organizatoarea proiectului.

Proiectul a debutat în luna iulie cu repetiții cu publicul și cu înregistrarea a două lucrări muzicale în Sinagoga Nouă din Fabric. Prin aceste înregistrări în somptuoasa sinagogă din Fabric – odinioară foarte activă, dar acum un monument aflat într-o stare avansată de degradare – și publicarea lor în mass-media și pe rețelele de socializare, Asociația Pantograf continuă o campanie de sensibilizare demarată în 2021, care vizează menținerea atenției publice asupra urgenței de a restaura acest important punct de pe harta arhitectonică și spirituală a Timișoarei. Asociația imaginează astfel un viitor pentru această sinagogă, care poate deveni un centru cultural, deschis artei și întregii comunități.

Ecoul sinagogilor reprezintă o continuare a proiectelor derulate până acum de Asociația Pantograf – Sunetul sinagogilor, Rapsodii pe teme românești și Poveștile sinagogilor – care au vizat documentarea poveștilor sinagogilor, conștientizarea valorii acestor lăcașuri de cult, integrarea lor într-un circuit regional și național și crearea unei legături prin muzică între patrimoniul material și imaterial.

Programul concertelor, la care accesul este gratuit și nu necesită înscriere în prealabil, este următorul:

Luni, 4 septembrie, ora 19 | Sinagoga Neologă, Arad;

Marți, 5 septembrie, ora 19 | Sinagoga din Cetate, Timișoara;

Miercuri, 6 septembrie, ora 19 | Sinagoga din Reșița;

Joi, 7 septembrie, ora 17 | Sinagoga „Beit El”, Caransebeș;

Joi, 7 septembrie, ora 20 | Sinagoga Neologă, Lugoj.

„Sunt foarte bucuros că am ocazia să lucrez la acest proiect, cu muzică în sinagogi, fiind legat chiar de un vis mai vechi de-al meu. Am lucrat foarte mult timp gândindu-mă la folclorul românesc și mi-am dorit să pot lucra și inspirat de cultura evreiască. Colaborarea cu Emanuel Pusztai, prim-cantorul cultului mozaic, este incredibilă. (…) Ne-am bazat în principal pe liturghii, pe textele sacre, însă există și o componentă creativă din partea tuturor celor implicați. Acest lucru mă caracterizează, întrucât urmăresc mereu ca piesele să fie vii, spontane. Este un proiect foarte emoționant pentru mine deoarece există o dimensiune personală înțeleasă și ascultată, care se bucură să iasă la iveală; am crescut într-o familie de evrei și m-am identificat foarte bine cu această cultură, mai ales din punct de vedere social”, spune compozitorul și violonistul Alexander Bălănescu.

Emanuel Pusztai, prim-cantorul cultului mosaic, numeşte acest proiect ca fiind unul “de suflet, un proiect frumos, în care compunem împreună și încercăm să dăm o nouă formă acestor rugăciuni, care sunt încă în viață. Toate acestea sunt destinate publicului larg, pentru a cunoaște atât repertoriul tradițional evreiesc, cât și pentru a înțelege importanța acestor sinagogi”.

Alexander Bălănescu, Emanuel Pusztai și Nicholas Holland, violoncelistul Cvartetului Bălănescu, au înregistrat în Sinagoga din Fabric o lucrare muzicală, Avinu Malkeinu / Tatăl Nostru, Regele Nostru, o mostră a ceea ce publicul va putea audia în cadrul turneului Ecoul sinagogilor. Înregistrarea versiunii originale, semnate de Alexander Bălănescu, poate fi ascultată accesând acest link.

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și este co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Proiectul Ecoul sinagogilor este inclus în programul European Days of Jewish Culture 2023, tema „Memorie”, coordonat la nivel european de European Association for the Preservation and Promotion of the Jewish Culture and Heritage și în România de Fundația Tarbut, co-finanțat de Uniunea Europeană. Parteneri în realizarea acestuia sunt Comunitățile evreilor din Timișoara, Arad, Lugoj și Reșița, Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universităţii de Vest Timișoara şi Institutul Francez Timișoara.