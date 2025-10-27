Ecograf ultraperformant, achiziționat din fondurilor strânse la Timotion

Ecograful portabil pentru pacienții oncologici ai Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp a sosit. Achiziția acestui aparat a fost posibilă datorită celor care au ales să alerge în acest an la Timotion 2025 pentru acest proiect. 4000 de pacienți oncologici pot beneficia acum de acest aparat.

Ecograful achiziţionat permite realizarea unor investigații imagistice cu rezoluție înaltă, atât în compartimentul de imagistică al unității sanitare, cât și la patul pacienților internați în spital care, din cauza stării de sănătate, nu se pot deplasa, declară reprezentanţii OncoHelp Timişoara. Ecograful este un echipament de ultimă generație, cu portabilitate ridicată, ce permite conectarea la device-uri inteligente, oferind posibilitatea stocării, analizării și transmiterii rapide a imaginilor.

Aparatul permite și realizarea de elastografii. Este vorba despre o tehnică avansată de imagistică ce măsoară elasticitatea și rigiditatea țesuturilor, oferind mai multe informații față de ecografia clasică. În oncologie elastografia este folosită pentru evaluarea neoplaziilor mamare, hepatice sau tiroidiene.

„Ecograful este echipat cu două sonde speciale. Prima este o sondă liniară complexă, utilizată în evaluarea structurilor superficiale, cu o rezoluție foarte înaltă, și care dă posibilitatea identificării unor eventuale modificări patologice, inclusiv vizualizarea unor formațiuni tumorale de mici dimensiuni. A doua sondă este dedicată consultului imagistic mamar, esențial pentru pacienții care necesită investigații de specialitate în oncologie. Tot cu ajutorul acestei sonde se pot face investigații Doppler pentru analiza fluxului sangvin la nivelul vaselor și se poate evalua gradul de vascularizare al formațiunilor suspecte”, spune dr. Mihaela Nicolcioiu, medic primar Medicină Internă Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.

Acest proiect, spun reprezentanţii OncoHelp, a fost posibil prin efortul comun al alergătorilor, al donatorilor și al organizatorilor Timotion 2025.

„Le mulțumim tuturor celor care au ales să fie parte din acest proiect. Prin solidaritate și empatie, am reușit să transformăm energia unei curse într-un ajutor concret pentru pacienți noștri. Ecograful portabil este mai mult decât un echipament medical, înseamnă un diagnostic imagistic rapid pentru fiecare pacient oncologic”, transmite dr. Valeriu Borugă, managerul Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.