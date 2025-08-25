Echipa de robotică a Colegiului „Carmen Sylva”, finalistă la cea mai mare competiție de robotică off-season din Europa

Echipa de robotică CSH a Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara, susținută în parteneriat de Universitatea de Vest din Timișoara este finalistă la Bucharest Twin Cup, cea mai mare competiție de robotică off-season FTC din Europa.

Competiția Bucharest Twin Cup a avut loc la Universitatea Româno-Americană din București, î în perioada 22-24 august. Evenimentul a reunit 40 de echipe naționale și internaționale de top, inclusiv echipe din Lituania, Texas (SUA) și Africa de Sud, confirmând statutul BTC ca fiind cea mai importantă competiție off-season FTC din Europa. BTC se desfășoară într-un format unic: echipele concurează în alianțe preformate de câte două, ceea ce permite dezvoltarea unor strategii inovatoare și a unor mecanisme de joc perfect sincronizate.

În această ediție, echipa CSH a format o alianță cu echipa RavenTech din Hunedoara, sub numele „SparkleRavens”. Împreună au impresionat prin coeziune, adaptabilitate și spirit competitiv, reușind să câștige opt din cele nouă meciuri de calificare și să avanseze până în marea finală a competiției.

Pe lângă titlul de finaliști, alianța „SparkleRavens” a obținut și un premiu special: Strategy & Synergy – Teleop Award. Această distincție este acordată alianței care reușește să integreze cel mai bine designul, strategiile și abilitățile de driving în perioada controlată de driveri. CSH și RavenTech au demonstrat o sincronizare impecabilă între roboți și echipele de driving, adaptându-se rapid la dinamica meciurilor și exploatând la maximum punctele forte ale ambelor echipe.

„Prin aceste rezultate, echipa CSH confirmă încă o dată nivelul de excelență atins în domeniul roboticii educaționale și contribuția sa la consolidarea imaginii Timișoarei și a României în cadrul competițiilor internaționale de profil. Tinerii talentați din echipa CSH sunt modele de ambiție și determinare, iar rezultatele lor dovedesc acest parcurs exemplar”, declară rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

„Ca arbitru, am observat performanțele tuturor echipelor participante. Sunt impresionat și mulțumit de reușitele alianței noastre, mai ales dacă am în vedere nivelul ridicat al celorlalte echipe participante”, declară Răzvan Țînca, mentor al echipei CSH și arbitru în cadrul competiției.

Paul Caunii, peer mentor și coach al echipei CSH, subliniază că echiăa a arătat din nou o performanță deosebită în teren: „S-a obținut de trei ori cea mai performantă perioadă autonomă de sample din lume, iar copiii au condus exemplar. Remarc spiritul de echipă, maturitatea și buna organizare pe care echipa a avut-o pe tot parcursul competiției. Din nou, echipa CSH și-a reprezentat și făcut mândră școala pe care o reprezintă, orașul, partenerii și sponsorii care le sunt alături, inclusiv UVT.”