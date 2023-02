Două volume dedicate lui Brâncuşi, lansate de ziua sa, la Timişoara

În ziua aniversării lui Constantin Brâncuși şi în deschiderea oficială a Anului Capitalei Europene a Culturii, Doina Lemny, curatoarea expoziţiei Constantin Brâncuși: Surse românești & perspective universale – care va sta pe simezele Muzeului de Artă Timişoara –, îşi lansează aici două volume dedicate legendarului sculptor.

Lansarea celor două volume, Brancusi et ses muses şi Brancusi, la chose vraie, Éditions Gourcuff Gradenigo, va avea loc duminică, 19 februarie, de la ora 18, la librăria La Două Bufnițe. Alături de Doina Lemny, invitată este Diana Marincu, directorul fundaţiei Art Encounters, discuția fiind moderată de Oana Doboși.

Rezultatul unor cercetări amănunțite asupra vieții și creației lui Constantin Brâncuși (19 februarie 1876 – 16 martie 1957), volumul Brancusi et ses muses își propune să pună în lumină relațiile artistului cu femeile: amante sau iubite, cum sunt dansatoarea elvețiană Marthe Lebherz și pianista engleză Vera Moore. La rândul lor, Margit Pogany, Leonie Ricou, Eileen Lane, baroneasa Renée-Irana Frachon, Agnes E. Meyer și cele patru fiice ale ei, Nancy Cunard, dansatoarea Marina Chaliapin, artista Beatrice Wood, poeta Mina Loy, scriitoarele și artistele americane Dudley, artistele românce Lizica şi Irène Codréano sau artista chiliană Juana Muller completează acest aspect al vieții intime a artistului care a fost sursa multor legende. Această carte este abundent ilustrată cu portrete şi documente, multe inedite.

În celălalt volum, Brancusi, la chose vraie, Doïna Lemny își propune să urmeze parcursul profesional al artistului examinând momentele-cheie ale creației sale, metoda de lucru și materialele pe care le-a folosit cu precădere. Autoarea evocă mediul artistic în care a evoluat Brâncuși, relațiile sale și prietenia sa cu Duchamp, Modigliani, Satie, Pound sau James Joyce, precum și legăturile cu compatrioții săi, creând astfel un portret subtil și reînnoit al artistului. Ilustrat din abundență, acest volum aruncă o lumină deosebită asupra practicii fotografiei la care Brâncuși s-a dedicat cu pasiune, reușind să-și impună viziunea estetică și privirea pe propriile sale sculpturi.

Expoziția Brâncuși: surse românești și perspective universale – care va putea fi vizitată la Muzeul de Artă Timişoara, în perioada 30 septembrie 2023-28 ianuarie 2024 – va reuni, pentru prima dată după 50 de ani în România, sculpturi emblematice din perioada de maturitate a artistului, provebite de la mari muzee ale lumii, precum Centrul Pompidou sau Tate Gallery, dar și din tinerețea artistului, aduse din colecții muzeale și private din România. În paralel cu sculpturile, la Muzeul Național de Artă Timișoara va fi expusă și o selecție inedită de fotografii și fragmente filmate de artist. Vor fi astfel prezentate publicului peste 100 de opere brâncușiene, multe dintre acestea fiind expuse pentru prima dată în România. Evenimentul este organizat de Muzeul Național de Artă Timișoara și Fundația Art Encounters, în parteneriat cu Institutul Francez din România, fiind susținut de Consiliul Județean Timiș, principala autoritate finanțatoare.

Doina Lemny, doctor în Istoria artei, muzeograf-cercetător la Muzeul Naţional de Artă Modernă, Centrul Pompidou Paris, este specialistă în sculptura din prima jumătate a secolului XX. A fost co-curatoare a celor şapte expoziţii tematice la Atelierul Brancusi din 1998 în 2002. A fost curatoarea expoziţiei Antoine Pevsner în colecțiile Centrului Pompidou (2001), Datiunea Brancusi (2003), Henri Gaudier-Brzeska în colecțiile Centrului Pompidou (2009), Matisse-Palady et “La Blouse roumaine”, Brancusi. La sublimation de la forme, la muzeul Bozar din Bruxelles, și a coordonat cataloagele publicate cu ocazia organizării expoziţiilor. Este autoarea mai multor volume: Brancusi, Paris, Oxus, 2005; Brancusi & Gaudier-Brzeska: points de convergence et Henri Gaudier-Brzeska: Notes sur Liabeuf et Tolstoï, Paris, L’Échoppe, 2009; Lizica Codréano, une danseuse roumaine dans l’avant-garde parisienne, Lyon, Fage, 2011/ Lizica Codreanu, o dansatoare în avangarda pariziană, București, Vellant, 2012; Brancusi, au-delà de toutes les frontières, Lyon, Fage, 2012 / Brâncuşi, artistul care transgresează toate hotarele, București, NoiMediPrint, 2012 / Brancusi, an Artist without Frontiers, Bucuresti, NoiMediaPrint, 2016; Brancusi, coll. “Monographies”, Paris, éditions du Centre Pompidou, 2012 / Brâncusi Târgu Jiu, editura Brâncusi, 2018; Adam Bălțatu: Voiam sa fiu pictor. Însemnări, ediție îngrijita și prefață, Iași, Junimea, 2014; Henri Gaudier-Brzeska, un sculpteur “mort pour la France”, Lyon, Fage, 2015 ; Correspondance Brancusi & Duchamp, Paris, Dilecta, 2017 / Brâncuși & Duchamp: povestea unei prietenii, București, Vremea, 2019; Brancusi et Marthe ou l’histoire d’amour entre Tantan et Tonton, Lyon, Fage, 2017 / Brâncuşi & Marthe sau povestea de iubire dintre Tantan și Tonton, București, Vremea, 2019; Cuminţenia pământului – operă unică, ediție trilingvă, Târgu Jiu, Editura „Constantin Brâncusi”, 2018; Matisse-Palady et La Blouse roumaine. Une amitié sous la censure (ediție bilingvă franceză-română), Lyon, Fage, 2019; Brancusi. La sublimation de la forme (dir.), Gand, Snoeck, 2019; L-au întâlnit pe Brâncuși/Ils ont rencontré Brancusi, București, Vremea, 1920. L’ensemble monumental de Târgu Jiu / The Monumental Ensemble in Târgu Jiu, Târgu Jiu, editura, 2021 ; Brancusi: la chose vraie, Paris, Gourcuff-Gradenigo, 2022; Brancusi et ses muses, Paris, Gourcuff-Gradenigo, 2022.

