Două instalații de new media art, expuse la Muzeul Apei din Timișoara

Muzeul Apei din Timișoara devine, pentru o zi, un spațiu al experimentului artistic și tehnologic, aici putând fi văzute două instalații interactive audio-vizuale. Instalațiile prezentate, Zeul apelor și Cascada digitală, invită vizitatorii de toate vârstele la experiențe interactive și imersive ce explorează arta contemporană, știința și patrimoniul industrial al vechii Uzine de Apă Urseni.

Cele două instalaţii, realizate de Electronic Resistance şi oferite publicului prin sprijinul Fundației Aquatim, vor fi expuse sâmbătă, 27 septembrie, între orele 11 și 15, la sediul Muzeului Apei (Calea Urseni nr. 26), pe durata desfășurării târgului Științescu și prietenii, organizat de Fundația Comunitară Timișoara în parteneriat cu Aquatim SA.

Zeul apelor, lucrare expusă în sala multimedia din Casa Pompelor, creează o punte între tehnologie și natură, transmit organizatorii: „Instalația are un grad ridicat de interactivitate, utilizatorii putând manipula în timp real, printr-un controller, curgerea fluidelor din imaginile digitale și deveni «ei ai apelor».” Conținutul îmbină educația cu jocul, accesibilizează noțiuni științifice, ajută la înțelegerea unor principii din fizică și hidrodinamică și face totodată trimitere la repere din mitologie și artă-

Cascada digitală, o instalație imersivă ce transformă spațiul industrial într-un peisaj sonor și vizual relaxant, va putea fi văzută în clădirea Deferuginatorului, stația de filtrare a vechii uzine de apă. Prin proiecții și sunete, ea evocă o cascadă, punând în valoare interiorul spectaculos al spațiului industrial. Instalația invită la introspecție, relaxare și o experiență de „deep listening”, unde publicul poate asculta, observa și medita.

Pentru toți „științeștii” și prietenii Muzeului Apei, Aquatim organizează sâmbătă și o serie de trei vizite ghidate gratuite, de la orele 12, 13, 14. Este necesară înscrierea la recepția muzeului, în ziua respectivă. Clădirile industriale se pot vizita și autonom pe durata evenimentului.

Împreună cu Fundația Comunitară Timișoara, un partener de cursă lungă, Aquatim susține educația Steam și încurajează copiii și tinerii să se apropie de știință cu încredere și simpatie. Prin expunerea celor două lucrări în cadrul Târgului de ștințe Științescu și prietenii, aducem împreună trecutul și viitorul, patrimoniul tehnic al Muzeului Apei, tehnologia digitală și limbajele artei contemporane și invităm publicul să experimenteze dialogul captivant dintre știință și artă.