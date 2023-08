Două cimitire din Timişoara, concesionate SC Horticultura SA

Horticultura va prelua în administrare, pentru următorii cinci ani, două cimitire ale orașului: Șagului și Rusu Șirianu. Proiectul-pilot reprezintă o premieră și o provocare pentru Horticultura și are ca scop îmbunătățirea aspectului, curățeniei și serviciilor din aceste cimitire, spun oficialii Primăriei.

„Mulți timișoreni s-au arătat nemulțumiți de modul deficitar au fost întreținute cimitirele. Am simțit de fiecare dată același lucru și sunt hotărât să schimbăm situația. Am ales această variantă, tocmai ca să putem îngriji cum se cuvine locurile de veci ale timișorenilor. Horticultura, compania municipală, a trecut în ultimul an și jumătate printr-un proces larg de reformă și modernizare. Rezultatele se văd în parcurile și zonele verzi îngrijite de aceasta. Consider acum că este pregătită să facă față unei noi provocări și să readucă aceste două cimitire la un aspect civilizat și demn”, declară primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Până în prezent, administrarea cimitirelor din Timişoara a fost făcută de către operatori privați. Horticultura, dau asigurări oficialii Municipalităţii, este un operator economic specializat pentru efectuarea acestor activități.

„Administrarea parcurilor din zona centrală este o prioritate pentru noi, de la preluarea acestora. În urma rezultatelor bune obținute, ne asumăm o nouă provocare, aceea de a participa la acest proiect de preluare a două cimitire importante ale Timișoarei, în colaborare cu Primăria Timișoara”, declară Dan Rusu, directorul Horticultura.

Proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local Timişoara, iar după aceea, Horticultura va avea ca sarcină obținerea tuturor avizelor și aprobărilor ce decurg din contractul de concesiune. De asemenea, în urma unui raport de expertiză, Horticultura va achita Primăriei Timișoara o redevență anuală de 150.400 de lei. În plus, se obligă să realizeze investiții de 110.000 de lei/an în cele două cimitire.