Două cazuri de virus West Nile, în Timiş

Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș a primit rezultatele probelor de laborator efectuate în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” București, pentru doi pacienți, în care este evidențiată prezența virusului West Nile.

Din datele raportate de către Spitalul Clinic de Boli Infectioase “Dr.Victor Babeș” Timișoara, pacienții au fost diagnosticați cu suspiciune de meningită /meningo-encefalită West Nile, pacienții fiind internați în prezent la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie “Dr.Victor Babeș” Timișoara.

Primul caz, un pacient în varstă de 58 de ani, este din localitatea Periam, fiind internat în 13 august la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Pacientul, aflat în stare gravă, a fost transferat pe secția ATI. Nu se poate preciza dacă a fost înțepat de țânțari sau dacă a folosit măsuri de protecție împotriva acestora. Nu a fost transfuzat sau transplantat şi nu are istoric de călătorie, transmite DSP Timiş,

Al doilea caz este un pacient în vârsta de 74 de ani, din Becicherecu Mic, care s-a prezentat în data de 19 august la Spitalul Clinic Judeţean de Urgență din Timișoara cu stare generală influențată. A fost transferat în aceeaşi zi la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeș”, pentru consult de specialitate. Pacienta nu a călătorit şi nu recunoaște înțepături de țânțari anterior debutului bolii. La acest moment, starea pacientei este ameliorată, transmite DSP Timiş.