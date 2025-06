“Dosarul de Securitate al Hertei Müller” va fi lansat la Timişoara

Dosarul de Securitate al Hertei Müller. O poveste din arhive despre supravegherea din România comunistă este titlul unui volum semnat de Valentina Glajar, apărut recent la editura Polirom. Acesta va fi lansat, mâine, la Timişoara.

Lansarea va avea loc miercuri, 11 iunie, de la ora 18, la Librăria La Două Bufnițe, fiind urmată de o sesiune de autografe. Invitați la eveniment, alături de autoare, sunt Corina Petrescu, Daniela Rațiu şi Marcel Tolcea. Evenimnetul va fi moderat de Robert Șerban.

Deschis în 1983 şi activ mult după emigrarea ei în Republica Federală Germania în 1987, dosarul de supraveghere al Hertei Müller dezvăluie informaţii impresionante despre tacticile, metodele şi tehnologiile folosite de Securitate. Volumul de faţă oferă o analiză aprofundată a acestui dosar şi a altora corelate, în care sursele fie o spionau pe Herta Müller, fie îi erau prieteni, aşadar supuse automat supravegherii. Aria acoperită de autoare este vastă: de la felul în care textele de început ale Hertei Müller au atras atenţia Securităţii până la examinarea comparativă a diferenţelor dintre ediţiile româneşti şi cele vest-germane ale povestirilor din Niederungen, de la poveştile de dosar ale celor care au spionat-o până la rolul traducerii ori al traducerii greşite în transcrierile Securităţii şi multe altele. Desecretizate la mai bine de două decenii după 1989, aceste dosare pun în lumină faţete necunoscute ale temutei instituţii comuniste pe care Valentina Glajar le recuperează, oferindu-i cititorului o formă de rescriere a vieţii într-un mod reparator.

Volumul Valentinei Glajar a fost distins cu Premiul George Blazyca al Asociaţiei Britanice de Studii Slavone şi Est-Europene, 2025.

„Materialul dintr-un dosar al Securităţii, interpretat cu sensibilitate, aşa cum este aici, ne oferă o înţelegere unică a supravegherii, acest instrument de bază al opresiunii în societăţile comuniste.”, scria Katherine Verdery, în Slavic Review.

„Volumul de faţă este atât o relatare captivantă despre supraveghere, cât şi un model de realizare a unei analize accesibile şi pătrunzătoare pe baza materialelor din arhivele poliţiei secrete. Glajar transformă un vast dosar de consemnări scrise obscur – fără să se mulţumească să le ia ca atare – într-o lectură uşor de înţeles şi interesantă pentru cititor, oferind astfel un studiu care va atrage atenţia dincolo de comunitatea academică interesată de Müller”, spune Jenny Watson, în Oxford German Studies (2024).

„Această carte are toate caracteristicile unui thriller sau ale unui roman poliţist. Citind-o, ai impresia că te afli în mijlocul unui film despre poliţia secretă, precum Vieţile altora (2006) al lui Florian Henckel von Donnersmarck. Dar cartea lui Glajar se bazează pe o realitate mult prea amară. Citind această carte, cu analiza şi descrierea detaliată a diverselor tipuri de supraveghere, eşti pus uneori într-o poziţie ce seamănă stânjenitor de mult cu cea a unui agent al poliţiei secrete”, o descria Stephen Brockmann, Monatshefte (2024)

Valentina Glajar și‑a obținut doctoratul în Germanistică la Universitatea Texas din Austin și este în prezent profesor titular de Germanistică și profesor onorific de Studii internaționale la Texas State University, San Marcos. A publicat, ca autor unic sau în colaborare, mai multe volume despre literatura de limbă germană din Europa Centrală și de Est, despre opera laureatei premiului Nobel Herta Müller, despre imaginea rromilor în cultura europeană, despre Holocaustul din România și despre imaginea femeilor est‑europene în cultura occidentală. A primit mai multe premii și burse de cercetare din partea instituției sale, inclusiv o bursă de un an pentru cercetare. În 2019, a primit o prestigioasă bursă de un an din partea American Council of Learned Societies, care i‑a permis să finalizeze The Secret Police Dossier of Herta Müller (Camden House, 2023). Împreună cu André Lefevere, a tradus în engleză cartea Hertei Müller Reisende auf einem Bein (Rotbuch, 1998; Călătorie într‑un picior, Humanitas, 2010), cu titlul Traveling on One Leg (Northwestern University Press, 1998). A mai publicat: Vampirettes, Wretches and Amazons: Western Representations of East European Women (în colaborare cu Domnica Radulescu, East European Monographs, 2004), The German Legacy in East Central Europe (Camden House, 2004), „Gypsies” in European Literature and Culture (în colaborare cu Domnica Radulescu, Palgrave Macmillan, 2008), Local History, Transnational Memory in the Romanian Holocaust (în colaborare cu Jeanine Teodorescu, Palgrave Macmillan, 2011), Herta Müller: Politics and Aesthetics (în colaborare cu Bettina Brandt, University of Nebraska Press, 2013), Secret Police Files from the Eastern Bloc: Between Surveillance and Life Writing (în colab. cu Alison Lewis și Corina L. Petrescu, Camden House, 2016), Cold War Spy Stories from Eastern Europe (în colaborare cu Alison Lewis și Corina L. Petrescu, Potomac Books, 2019), Never Make a Spy out of Me: An Epistolary Story from the Archives of the Romanian Secret Police (CEU Press, 2025). În prezent este implicată într‑un proiect arhivistic despre spioni germani din România în dosarele declasificate CIA și cele ale Securității.