Donaţii făcute la Timişoara, de Salvați Copiii, pentru reducerea mortalității infantile

Salvați Copiii a dotat cu aparatură medicală de zeci de mii de euro Secția de Neonatologie a Spitalului Municipal de Urgență și pe cea a Spitalului de Copii, din Timișoara.

Un monitor transcutanat de gaze sangvine, în valoare de 19.000 de euro, indispensabil unei îngrijiri medicale adecvate a copiilor cu afecțiuni foarte grave, a fost donat Secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență Timișoara, de către Asociaţia Salvaţi Copiii, cu sprijinul Profi România, anunţă organzaţia Salvaţi Copiii. Monitorul transcutanat de gaze sangvine permite monitorizarea permanentă și non-invazivă a nivelurilor de oxigen și de dioxid de carbon din sânge, pentru copiii cu afecțiuni foarte grave.

La maternitatea Spitalului Clinic de Urgență Timișoara s-au născut, în 2016, 3.170 de copii, dintre care 13%, prematur, în cazul a 117 dintre ei fiidn vorba despre prematuritate extremă, de sub 32 de săptămâni. Maternitatea primește prin transfer gravide cu sarcini complicate și copii născuți prematur din tot județul Timiș, dar și din Caraș-Severin, Hunedoara și Bihor. La nivelul anului 2016, rata mortalității infantile a fost, în județul Timiș, de 7,5 la mia de copii născuți vii.

Pentru că Timișoara este un centru zonal important, aici venind prin transfer gravide cu sarcini complicate din întreaga regiune, Salvați Copiii, a dotat și Secția de Neonatologie prematuri a Spitalului de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”, cu o masă radiantă cu modul de resuscitare și un monitor de funcții vitale, în valoare totală de 20.000 de euro.

„Este pentru al șaselea an în care continuăm programul de reducere a mortalității infantile, pentru că situația a fost și rămâne dramatică: în România mor de două ori mai mulți copii sub un an decât media europeană. Extraordinar, însă, este că acest program are rezultate imediate și cuantificabile în copii salvați. Rata mortalității infantile a scăzut de la 10,1, cât era în 2010, la 8 la mie, în 2015. Pentru a înțelege mai bine, asta înseamnă că prematurii care au avut un incubator în maternitate, de pildă, nu au mai murit, iar acum sărbătoresc unul, doi, trei ani de viață. Mulțumim mult companiei Profi România, care s-a alăturat campaniei noastre”, declară Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al organizaţiei Salvați Copiii România.

Prezentă la evenimentul de la Timişoiara, Amalia Năstase, ambasador Salvați Copiii România, spune că ce este răvășitor la acești copii este forța cu care ei sunt deciși să învingă, să trăiască, să sufle în lumânarea primului lor tort. „Sunt prematuri care au sub un kilogram greutate la naștere și care îi uimesc pe medici cu această ambiție de a câștiga lupta pentru viață. Doar că nu pot de unii singuri, au nevoie de un incubator, de o maternitate corespunzător dotată și apoi, credeți-mă, reușesc. Pentru mine, lupta acestor copii atât de fragili a fost cea mai bună lecție de viață. Sunt implicată în programul Salvați Copiii de reducere a mortalității infantile de când am văzut primul prematur care a câștigat lupta”, mai spune Amalia Năstase.

Dotarea făcută acum este parte a programului amplu de combatere a mortalității infantile, pe care Salvați Copiii îl derulează de șase ani. Cu sprijinul Profi Romania, care a oferit o sponsorizare de 668.090 de lei, vor fi dotate în total zece maternități (București, Timișoara, Craiova, Pitești, Roman, Râmnicu-Vâlcea, Bacău, Drobeta Turnu Severin, Baia Mare și Zalău).

În ultimii patru ani, Organizația Salvați Copiii România a dotat cu echipamente în valoare de 94.000 de euro – incubatoare, monitoare de funcții vitale, ventilator de suport respirator și altele – Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, Spitalul Municipal de Urgență și Spitalul Județean de Urgență din Timișoara.

Numai în 2016, Salvați Copiii România a dotat cu aparatură medicală de specialitate 31 de maternităţi, oferind astfel o șansă la viață nou-născuților prematur. O parte semnificativă a acestor fonduri, în valoare totală de 355.981 de euro, a venit de la cei care au ales să redirecționeze 2% din impozitul pe venit, transformând banii, care altfel ar fi rămas în posesia statului, în viață pentru copiii născuți prematur.

Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României.