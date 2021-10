Dominic Fritz: „Procedura de insolvență a Colterm ne ajută”

Declanșarea procedurii de insolvență trebuie înțeleasă ca un pas pentru reconstrucția sistemului de termoficare al Timișoarei, afirmă primarul Dominic Fritz.

„Știu că vestea din această dimineață a provocat îngrijorare. Faptul că membrii Consiliului de Administrație al Coterm au votat să ceară protecția justiției prin declanșarea procedurii de insolvență trebuie înțeles ca un pas pentru reconstrucția sistemului de termoficare al Timișoarei, pe noi baze. Și mai clar: insolvența înseamnă continuarea termoficării. Noi credem că termoficarea în Timișoara are un viitor, că poate fi eficientă, chiar profitabilă economic, și nepoluantă”, declară primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, Colterm a ajuns într-o situație critică din cauza datoriilor acumulate în ani, a căpușării societăţii de către diversele grupuri de interese „ce au roit în jurul companiei”, situația fiind agravată acum de creșterea uriașă a prețului la gaz.

„Explozia prețului din ultima perioadă și lipsa de decizie și intervenție a Guvernului au făcut ca toate eforturile de redresare ale companiei, pe care le-am făcut în acest an, să nu mai fie suficiente. Anul acesta nu am mai făcut noi datorii, dimpotrivă, am început să plătim din cele 320 milioane de lei datorii din trecut, am făcut investiții și lucrăm cu Banca Mondială la o strategie energetică. Dar cifrele ne sunt potrivnice: în luna iulie a acestui an plăteam gazul cu 270 de lei pe MW/oră. Săptămâna trecută, prețul a ajuns la 830 de lei”, mai spune edilul Timişoarei.

În acest condiţii, adaugă el, procedura de insolvență ajută Municipalitatea: „Datoriile istorice de peste 320 de milioane de lei vor fi înghețate la nivelul la care sunt acum întrucât nu se vor mai calcula penalități de întârziere. Se suspendă procedurile de executare silită sau de recuperare de creanțe începute împotriva Colterm pentru datoriile istorice. Confirmarea planului de reorganizare va duce la eșalonarea plății datoriilor.”

Insolvențam, o procedură de protecție și de reorganizare, spune Dominic Fritz, „este șansa noastră de a începe modernizarea sistemului de termoficare, fără de care Colterm nu poate să supraviețuiască. Este oportunitatea de a reclădi încrederea dintre creditori și debitor, între abonați și furnizor, serios afectată în ultimii ani. Sunt companii care au trecut prin procedura insolvenței și acum sunt într-o situație bună, cum este Hidroelectrica.”

Dominic Fritz anunţă că Primăria este în negocieri cu furnizorii de gaz și de cărbune pentru a se asigura că va exista materia primă necesară, astfel încât abonații Colterm să nu fie afectați. Primarul declară că a transmis o adresă către Prefectura Timiș, pentru a o trimite la Guvern în vederea alocării de cărbune din rezerva de stat.

„Poate că nu vedem azi că viitorul este un sistem de termoficare al comunității, dar vom înțelege foarte repede pe măsură ce soluțiile individuale, poluante, se vor dovedi foarte scumpe. De aceea am și început reabilitarea și modernizarea sistemului de termoficare din oraș, proces pe care îl vom continua în anii următori cu ajutorul fondurilor europene”, mai transmite Dominic Fritz.