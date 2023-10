Dominic Fritz: „Pentru mine, turismul este în top 5 priorități pentru următorii ani ca sursă de dezvoltare a Timișoarei”

Asociația pentru Promovarea Timișoarei și Mastercard România lucrează împreună pentru asigurarea unui flux continuu de turiști la Timișoara în anii următori, anunţă Primăria Timişoara. În acest sens, cele două organizații au încheiat un protocol de colaborare. Primarul Dominic Fritz declară că pentru el, turismul este în top 5 priorități pentru următorii ani ca sursă de dezvoltare a Timișoarei.

În cadrul acestui proiect, Mastercard va pune la dispoziție analize de date și expertiza tehnologică a companiei pe care Asociația pentru Promovarea Timișoarei le va folosi pentru campanii și programe de atragere a mai multor turiști în oraș.

De asemenea, la finalul acestui an, cele două organizații vor derula o campanie comună de marketing pentru promovarea Timișoarei ca destinație turistică-cheie a României pentru turiștii străini, în trei regiuni/țări alese în baza datelor colectate.

„Pentru mine, turismul este în top 5 priorități pentru următorii ani ca sursă de dezvoltare a Timișoarei. Anul Capitalei Europene a Culturii ne-a adus multă vizibilitate internațională și profităm de asta pentru a crește și mai mult atractivitatea Timișoarei în următorii ani în rândul turiștilor străini. Colaborarea cu Mastercard ne oferă acces la date și consultanță pentru a lua cele mai bune decizii într-un domeniu mult neglijat anterior. Știm din experiența altor Capitale Culturale că șansa acestui an este de a transforma orașul în destinație-magnet în anii ce vin și exact asta facem și noi acum”, a spus primarul Dominic Fritz, care este și președintele Asociației pentru Promovarea Timișoarei.

Colaborarea dintre Asociația pentru Promovarea Timișoarei și Mastercard România a început în luna septembrie și primele date privind fluxurile de turiști sunt așteptate la finalul acestei luni. Din datele preliminarii, principalele coridoare de călătorie de unde provin turiștii străini care vizitează Timișoara sunt: Marea Britanie, Germania, Italia, Austria, Belgia.

„După succesul înregistrat de campania derulată în această vară pentru plata cu cardul în transportul în comun, ne bucurăm să continuăm parteneriatul cu Primăria Municipiului Timișoara, valorificând experiența Mastercard pentru a crea un viitor mai rezilient, mai incluziv și mai sustenabil în sectorul turistic. Mai exact, susținem turiștii să plătească în siguranță, rapid și ușor, pentru orice doresc, oriunde și oricând, ajutăm afacerile centrate pe numerar să evolueze prin plăți digitale și platforme online și sprijinim instituțiile publice să găsească noi modalități de a stimula economia turismului. Raportul pus la dispoziție Asociației pentru Promovarea Timișoarei oferă o imagine de ansamblu a nevoilor, obiceiurilor și pasiunilor turiștilor care au vizitat orașul Timișoara, precum și posibilitatea de a personaliza oferta turistică pentru a veni în întâmpinarea nevoilor călătorilor”, a declarat Elena Dincă, Head of Sales for Financial Institutions, Merchants and Government Segments, Mastercard.