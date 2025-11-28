Dominic Fritz oferă, în 2026, patronajul Institut Palladio din Paris

Institutul Palladio, parte a Fundației Palladio aflate sub egida Fondation de France, a anunțat oficial că Dominic Fritz, primarul Timișoarei, va oferi Patronajul Ciclului Anual de Seminarii Palladio pentru anul 2026.

Institutul Palladio reunește anual lideri din administrația publică, mediul academic și companii strategice pentru a gândi viitorul orașelor și este una dintre cele mai prestigioase platforme de reflecție urbană din Europa. Patronajul ciclului de seminarii a fost asigurat, de-a lungul anilor, de personalități precum Anne Hidalgo, primarul Parisului, în 2016, Philippe Close, primarul Bruxelles-ului, în 2023, dar și de prim-miniștri ai Franței: Bernard Cazeneuve (2020), Édouard Philippe (2021) și Alain Juppé (2015). Este pentru prima dată când patronajul este oferit de un lider politic din afara spațiului franco-belgian.

Dominic Fritz va susține în 2026 un seminar dedicat guvernanței urbane adresat unor lideri ai companiilor publice și private franceze, iar în toamna anului viitor aceștia vor participa la o vizită de studiu de trei zile la Timișoara. Această colaborare oferă oportunitatea de a prezenta expertiza orașului în domeniul dezvoltării urbane și de a întări dialogul european privind viitorul orașelor.

„Este o mare oportunitate de vizibilitate pentru Timișoara și o reconfirmare a eforturilor pe care le facem pentru a construi un model urban modern și european. Mă bucură interesul tot mai mare pentru Timișoara și faptul că prin Timișoara, România este parte din aceste conversații strategice despre viitorul orașelor. Europa are nevoie de orașe curajoase și cred că România trebuie să îndrăznească să fie relevantă în dezbaterile europene. Nu este un concurs de frumusețe, ci un proces de cunoaștere reciprocă, de schimb de experiență și de învățare. Este important că nu mai suntem priviți prin prejudecățile tradiționale, ci prin ceea ce putem contribui”, spune Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Dominic Fritz a studiat la Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), una dintre cele mai importante instituții academice europene în domeniul politicilor publice și al guvernanței.