Dominic Fritz: “Nu mă vor opri din a aduce înapoi în patrimoniul Timișoarei ce e al nostru”

Procesul pentru evacuarea familiei care ocupă ilegal vila de pe bulevardul CD Loga nr. 52 – imobil recâștigat de Primăria Municipiului Timișoara și intabulat în patrimoniul statului – a fost strămutat la Arad. “Amânare după amânare, până când azi s-a decis că o luăm de la capăt la Arad”, spune primarul Dominic Fritz.

“Cât de greu poate să fie să dai afară pe cineva din casa ta? Eh, se pare că greu, dacă respectiva casă se află pe un anumit bulevard din Timișoara. Azi, instanța a decis strămutarea la Arad a procesului pentru evacuarea familiei care ocupă ilegal vila de pe bulevardul CD Loga nr. 52. Acuși se face un an de când am recuperat această vilă din mâna celor care stau aici ilegal de decenii și am intabulat-o în patrimoniul statului. Tot de vreun an, ne plimbăm prin sălile de judecată pentru a-i scoate afară pe cei care stau în casa statului. Amânare după amânare, până când azi s-a decis că o luăm de la capăt la Arad. Nu ne judecăm pentru cine e proprietarul clădirii. Asta e clar: vila e în patrimoniul statului. Ne judecăm să-i scoatem afară și să folosim clădirea în beneficiul timișorenilor”, declară primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

Imobilul de pe bulevardul CD Loga 52, reaminteşte edilul, este una dintre vilele ajunse prin mijloace dubioase în mâinile unor familii din Timișoara: “Indiferent de câte tertipuri inventează, nu mă vor opri din a aduce înapoi în patrimoniul Timișoarei ce e al nostru”.

Imobilul de pe bulevardul C.D. Loga nr. 52, care se află pe un teren de 1.202 mp și are regim de parter plus etaj, a fost recâștigat, în 2023, de Primăria Municipiului Timișoara și a fost intabulat în patrimoniul statului. Ca multe vile de pe bulevardul Loga, și clădirea de la numărul 52 a avut un istoric dubios al schimbului de proprietari în anii ’90. Clădirea a reintrat acum în proprietatea statului și administrarea Primăriei Timișoarei după un lung șir de procese penale. Ulterior, Municipalitatea a decis evacuarea prin Ordonanță Președințială a persoanelor care o ocupă ilegal.

„S-o zicem pe șleau: până acum, nimeni nu a avut curaj să se ia de această mafie de pe Loga. (…) Cu o echipă curajoasă luăm dosar cu dosar, teren cu teren, vilă cu vilă, și mergem pănă în pânzele albe să redăm Timișoarei ce este al ei. E o muncă a naibii de grea, dar nu mă mai sperie nimeni și nimic”, declara, atunci, primarul Dominic Fritz.