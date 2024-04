Dominic Fritz: „În această iarnă, Colterm a fost în cea mai bună situație din ultimii 20 de ani

După ce fostul primarul al Timişoarei, Nicolae Robu, a afirmat că în mandatul lui Dominic Fritz datoria Colterm a crescut, ajungând la aproape 700 de milioane de lei, actualul edil reacţionează, infirmă această acuzaţie şi spune că în această iarnă, Colterm a fost în cea mai bună situație din ultimii 20 de ani.

„Domnul Robu dovedește din nou calitățile sale de expert al dezinformării. Colterm fiind în insolvență, conform legii nici nu poate să facă datorii noi, altfel ar intra în faliment. Sumele pe care le aruncă predecesorul meu în spațiul public sunt de fapt valoarea certificatelor de emisii neachiziționate în 2020, anul în care el a fost primar, și al amenzilor aferente. Această valoare crește și scade cu fluctuația valorii certificatelor la bursă”, declară primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

Acesta mai spune că, după ce Guvernul Ponta a șters peste 80 de milioane de lei datorii la Colterm în anul 2012, anul în care Nicolae Robu a devenit primar în cadrul primul mandat, „a lăsat un dezastru în urmă după opt ani la Primărie. Am găsit, în noiembrie 2020, zero stocuri de cărbune, zero țevi refăcute, un contract de gaz care expira după trei zile, zero certificate cumpărate și peste 300 de milioane de lei de datorii”.

Dominic Fritz susţine că, în această iarnă, Colterm a fost în cea mai bună situație din ultimii 20 de ani: „Cu stocuri de cărbune istorice, un contract de gaz pe termen lung, 30 de kilometri de rețea de termoficare modernizată, și datorii istorice de peste 70 de milioane de lei achitate către furnizorul de gaz. De când a intrat în insolvență în octombrie 2021, Colterm a achiziționat toate certificatele necesare. (…) Sunt mândru de aceste realizări. Dacă pe vremea lui Robu Colterm a funcționat pentru a fi căpușat de clici de partid, Colterm acum funcționează pentru cetățenii Timișoarei. Toată isteria lui nu poate șterge această realitate”.

Primăria Timişoara anunţă că, din cauza scăderii temperaturii, Colterm reia furnizarea căldurii începând cu 18 aprilie.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul primar Nicolae Robu afirma, ieri, că, la începutul mandatului lui Dominic Fritz, datorai Colterm era de 339 de milioane de lei „constituită istoricește, de-a lungul întregii existențe a societății”, iar după trei ani ar fi ajuns la 700 de milioane de lei, „în condiţiile dublării gigacaloriei”.