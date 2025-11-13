Dominic Fritz a primit cetăţenia română

Primarul de origine germană al Timişoarei, Dominic Fritz, care e şi preşedinte al USR, anunţă că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române.
„România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!”, anunţă, azi, pe pagina sa de Facebook Dominic Fritz.
