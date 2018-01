Doina Gradea, director general interimar al TVR: „Mi-aş dori să organizăm în Timişoara o finală internaţională a Eurovision”

Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea, a declarat, la Timişoara, că şi-ar dori ca până în anul 2021, când Timişoara va exercita titlul de Capitală Culturală Europeană, aici să se organizeze nu doar finala naţională Eurovision, ci şi una internaţională.

„Mi-am dorit foarte mult să organizăm una dintre semifinalele Eurovision România aici, la Timişoara, pentru că este un oraş modern şi un simbol pentru România, locul unde a început Revoluţia din 1989. Până în 2021, când oraşul va deveni Capitală Culturală Europeană, mi-aş dori să organizăm aici nu doar finala naţională Eurovision, ci pe cea internaţională”, a declarat azi, într-o conferinţă de presă susţinută la Timişoara, Doina Gradea, directorul general interimar al TVR.

A doua semifinală naţională a Eurovision va avea loc duminică, 28 ianuarie, de la ora 21, în Sala 2 a Teatrului Naţional din Timişoara şi va fi transmisă în direct pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova precum şi pe TVR+. Spectacolul va începe la ora 21, cu portughezul stabilit la Arad, Ricardo Caria. Nostalgicii o vor putea revedea la Timişoara şi pe cântăreaţa sârbă de origine croată Neda Ukraden, în show vor mai apărea Lavinia Răducanu şi Cargo.

Andrei Boroșovici, director TVR Timişoara, apreciază că va fi un eveniment extraordinar. „Vom avea peste 100 de lumini inteligente, 90 de metri pătrați de panouri LED, cântăreți care mai de care. Va fi un show pe cinste, așa cum trebuie să fie un show de televiziune. Nu va fi un show pentru public, Eurovision-ul nici nu își dorește lucrul acesta, cel puțin pentru o semifinală. Sunt doar 138 de locuri, bineînțeles foarte multe dintre ele vor fi date celor care vor să susțină pe cei de pe scenă, susținătorii trupelor”, a precizat, la Radio Timişoara, Andrei Boroșovici.

Sala 2 a TNT, din care va avea loc transmisia semifinalei Eurovision este ultima urmă a vechiului bastion imperial Maria Theresia, o fortificaţie construită în secolul al XVIII-lea care a fost folosit şi ca manej imperial, unde erau îngrijiţi caii Curţii de la Viena. Locaţia a fost propusă de Demeter Andraş, regizorul şi producătorul spectacolului de la Timişoara, acesta fiind și cel care a ajutat ca această sală să fie transferată Teatrului Naţional din Timişoara.

„Am ales această sală din foarte multe rațiuni. În primul rând, pentru capacitatea și adecvarea ei la nevoile noastre pentru că ea, de fapt, este un imens platou de televiziune. Nu în ultimă instanță, îmi aduc aminte de acele seri, nopți, săptămâni pe care le-am petrecut în acest Parc Civic, ori de câte ori am avut evenimente culturale sau artistice organizate în această sală, odinioară denumită Sala de Sport 2. Acum, la aproape zece ani de la inauguarea ei ca sală de teatru, vine și televiziunea cu proiectul Eurovision. Eu cred că este o foarte frumoasă reîntâlnire”, a declarat, pentru Radio Timişoara, Demeter Andraș.

În ultimii zece ani, aici au avut loc ample lucrările de reabilitare şi modernizare, iar edificiul a fost transformat în sală multifuncţională folosită de actorii Naţionalului timişorean mai ales pentru spectacole non-convenţionale, care implică şi participarea publicului.

În acest an, selecţia naţională pentru Eurovision se desfăşoară sub sloganul Eurovision uneşte România! şi de aceea se organizează cinci semifinale în regiunile în care TVR are studiouri teritoriale sau în apropiere.

Marea Finală va avea loc în 25 februarie, la Sala Polivalentă din Bucureşti, unde va fi desemnată de public piesa care va reprezenta România la Lisabona.