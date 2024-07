Doi elevi, finanţaţi de Primăria Timişoara să participe la o tabără internaţională de matematică

Doi elevi de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, din Timişoara, vor beneficia de susținere financiară din partea Municipalității pentru a participa la tabăra APEX-Maths 2024.

Mihnea Petrache, elev în clasa a XI-a, și Radu-Paul Constantin, elev în clasa a VIII-a, vor primi din partea Primăriei Timişoara un stimulent financiar în valoare 7.500 de lei fiecare, sumă care acoperă taxa de participare.

Mihnea Petrache a ocupat, în acest an, locul I la Concursul FMI organizat de Universitatea de Vest, iar Radu Constantin s-a clasat al treilea la Concursul Național de Robotică. Pasiunea lor pentru matematică și ambiția de a dedica timp și energie pentru a obține performanțe într-un domeniu cu multe provocări le-au adus recunoaștere și apreciere. Datorită rezultatelor obținute, ei au fost selectați pentru a face parte dintr-un grup de 40 de elevi talentați din întreaga lume care vor colabora cu profesori universitari de renume internațional în cadrul taberei ApexMath. Programul intensiv de matematică se desfășoară la Reșița, în perioada 3 – 24 august. Cei doi au astfel șansa de a învăța de la experți, motivându-i astfel să se dezvolte intelectual, dar și în plan personal.

POtrivit Primăriei Timişoara, Radu Constantin vede concursul ca pe o șansă de a folosi modelele matematice pentru a rezolva probleme din lumea reală: „Când am văzut ce interesante sunt problemele, diferite de acelea pe care le găsim în manuale sau culegeri, am început sa mă gândesc cum le-aș rezolva eu. M-am hotărât să aplic în ultima zi, când am rugat-o pe mama sa mă lase acasă ca sa pot lucra la mate. Am stat vreo 16 ore și, în final, am trimis aplicația pe ultima sută de metri. Sunt curios sa aflu cum este folosită matematica într-un proces real de cercetare. De fapt, eu as vrea să aflu cum putem folosi modelele matematice pentru a rezolva probleme din lumea reală.”

Mihnea Petrache este, de asemenea, entuziasmat de această oportunitate: „Aștept cu nerăbdare să învăț și să demonstrez profesorilor că sunt cu adevărat pasionat de matematică, că sunt dispus și motivat să fac cercetare în acest domeniu. Este o șansă pe care nu mă așteptam să o am și sunt sigur că o să fie o experiență minunată, care mă va ajuta mult în viitor.”

Primăria Timișoara susține financiar elevii care participă la olimpiade, concursuri sau tabere școlare de excelență academică la nivel național și internațional, dar și pe cei cu rezultate deosebite la evaluarea națională și bacalaureat. Condițiile și regulile au fost aprobate în Consiliul Local, în luna iunie, putând fi văzute accesând acest link.