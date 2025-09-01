Documentare în premieră, la „Ceau, Cinema!”

Tradiţionala secţiune Doc-minică din cadrul festivalului Ceau, Cinema!, dedicată documentarelor, revine toamna aceasta printr-o serie de proiecții-eveniment cu filme româneşti, care se vor vedea în premieră la Timişoara, urmate de discuţii cu invitaţi. Programul este curatoriat şi organizat de Asociaţia Marele Ecran și Festivalul Ceau, Cinema! şi face parte din Ceau, Cineclub!.

Seria de filme va începe duminică, 7 septembrie, de la ora 19.30, cu proiecţia documentarului Triton (2025), urmată de o discuție online cu regizoarea Ana Lungu, moderată de Lucian Mircu.

Un documentar de arhivă despre trei bărbați ce creează imagini în care apar femei, în România, de la cel de-Al Doilea Război Mondial până la Revoluție: un inginer care își filmează fiica, un profesor de muzică ce își documentează familia și un aristocrat care înregistrează vara pe care o petrece cu soția în timpul războiului. Trei povești tratate stilistic diferit, legate între ele de o voce narativă feminină a cărei obsesie pentru profesorul Alexandru P. scapă de sub control. Pe scurt, o voce feminină bântuie o privire masculină.

Triton a avut premiera mondială în 2024, în competiția FIDMarseille, continuată de un circuit festivalier prestigios, de la Semaine de la Critique de Montréal la Festivalul de Film Astra de la Sibiu. A fost distins cu Premiul pentru Cea mai bună valorificare a unor materiale de arhivă private la Festivalul Archivio Aperto de la Bologna și Premiul FIPRESCI la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca.

Ana Lungu s-a născut în 1978 și a realizat până acum filme de lungmetraj selectate în mari festivaluri internaționale precum Locarno (Burta balenei, în co-regie cu Ana Szel, 2010), Rotterdam (Autoportretul unei fete cuminți, 2015) și Sarajevo (Un prinț și jumătate, 2018).

Organizatorii spun că, în prima parte a anului, au extins conceptul Doc-minică prin proiecții şi discuţii lunare la Cinema Studio, care au fost bine primite de public. „Acum ducem un pas mai departe parteneriatul dintre Marele Ecran şi Ceau, Cinema! și ne unim din nou forțele pentru o misiune pe care o considerăm din ce în ce mai importantă: cultivarea publicului de film documentar la Timișoara”, mai spun organizatorii.

Evenimentul din septembrie va fi continuat de proiecţii speciale în lunile octombrie şi noiembrie.

Programul este organizat de Asociația Marele Ecran și Ceau, Cinema!, în parteneriat cu Cinema Studio și cu sprijinul Groupama. Proiecțiile fac parte din proiectul „Ceau, Cineclub! – toamna 2025”, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte în cadrul apelului „Timișoara – Obiectiv Cinema”. Organizat de Asociaţia Pelicula Culturală, Ceau, Cineclub! este un proiect de retrospective şi proiecţii speciale lunare propuse de Ceau, Cinema! în afara festivalului.