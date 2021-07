DJ 691, între autostradă și limita cu județul Arad, modernizat anul viitor

Consiliul Județean Timiş anunţă că a demarat procedurile pentru modernizarea DJ 691, între nodul A1 din Giarmata și limita cu judeţul Arad, cale de acces importantă pentru timișenii care vor să ajungă, de exemplu, în Lipova.

Pentru acest proiect a fost emis certificatul de urbanism, iar acum se lucrează la întocmirea documentației prealabile execuției propriu-zise, anunţă oficialii administraţiei judeţene. Procedurile sunt bugetate și vor fi parcurse anul acesta, lucrările de asfaltare fiind programate să înceapă în 2022.

„Este un drum legătură cu județul Arad important pentru mulți timișoreni. În plus, leagă patru comune mari, Giarmata, Pișchia, Fibișul și Mașlocul, de Timișoara și Lipova. Am primit certificatul de urbanism, iar acum lucrăm în ritm alert la documentația tehnico-economică necesară. De altfel, am alocat pe bugetul din acest an suma de 970.000 lei pentru documentații, proiect tehnic și exproprieri. Ne dorim ca execuția propriu-zisă a lucrării să intre pe bugetul de anul viitor”, spune președintele CJ Timiș, Alin Nica.

Drumul județean 691 este vizat și de o altă investiție importantă a CJ Timiş, aflată deja în execuție, şi anume lărgirea șoselei la patru benzi, de la ieșirea din Timișoara, pe raza comunei Dumbrăvița, până la nodul cu A1, în Giarmata.

În noiembrie anul trecut, CJ Timiş anunţa că şoseaua urmează să fie lărgită pe o distanță totală de 10 km. Sunt prevăzute și 12 stații de transport public, iar pe tronsonul Centură – nod rutier A1 este cuprinsă în proiect și o pistă de biciclete, cu două benzi de câte un metru fiecare. Valoarea proiectului se ridică la peste 80 de milioane de lei. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional, de la bugetul național, și din fondurile CJ Timiş care vine cu o contribuție de 2%.