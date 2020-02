Dirijorul Cristian Măcelaru, recent premiat Grammy, va veni la JazzTM

Ediţia de anul acesta a JazzTM se anunţa una plină de concerte memorabile susținute de legende ale genului și artiști ce schimbă direcția și duc jazz-ul înapoi în cluburile frecventate de tineri.

Primii artiști care şi-au anunțat deja participarea la JazzTM, eveniment ajuns la a opta ediţie, sunt Herbie Hancock, Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis& The National Symphony Orchestra of Romania conducted by Cristian Măcelaru, GoGo Penguin, Ezra Collective, Ashley Henry, Bokanté, Alfa Mist, Nubya Garcia şi Theon Cross.

Cu o activitate dirijorală în plină ascensiune, Cristian Măcelaru, originar din Timişoara, este unul din cei mai reprezentativi dirijori ai generaţiei sale. Şi-a început cariera alături de Philadelphia Orchestra,iar în stagiunea 2010-2011 a fost numit dirijor asistent al aceleiaşi orchestre, fiind distins cu Sir Georg Solti Emerging Conductor Award pentru merite deosebite. Luna trecută, dirijorul timișorean a câștigat Premiul Grammy, alături de violonista Nicola Benedetti. Cei doi au fost declarați câștigători la categoria“Celmai bun solo instrumental”, pentru concertul de vioară Marsalis: Fiddle Dance Suite, interpretat alături de Orchestra din Philadelphia, premiu care se acordă solistului și dirijorului.

Wynton Marsalis este manager și director artistic la Jazz at Lincoln Center. Născut în New Orleans, în 1961, Wynton Marsalis și-a început pregătirea clasică la trompetă la vârsta de 12 ani. A intrat la Julliard School la 17 ani, apoi s-a alăturat lui Art Blakey and The Jazz Messengers. De la debutul său din 1982, ca lider de trupă, a înregistrat peste 70 de albume de muzică clasică și jazz, obținând nouă premii Grammy şi 33 de nominalizări. În 1983, a devenit primul și singurul artist care a câștigat premiul Grammy atât pentru muzică jazz, cât și pentru muzică clasică, în același an. În 1997, a devenit primul artist de jazz care a primit prestigiosul premiu Pulitzer pentru oratoriul său Blood on the Fields.

Herbie Hancock este unul dintre numele de referință ale industriei muzicale internaționale, un artist complet ce a adus contribuții majore muzicii, influențând în mod determinant genuri precum jazz-ul electronic, muzica acustică și R&B-ul. De-a lungul explorărilor sale, Herbie Hancock a depășit limitările și genurile, menținându-și stilul inconfundabil. Cu o carieră ilustră care se întinde de-a lungul a cinci decenii, pe parcursul cărora a luat 14 premii Grammy (34 de nominalizări), inclusive Albumul Anului pentru River: The Joni Letters, Herbie Hancock continuă să își uimească publicul.

Misiunea Jazz at Lincoln Center este să îmbogățească și să extindă o comunitate global pentru jazz prin performanță, educație și suport. Jazz at Lincoln Center Orchestra cuprinde 15 dintre cei mai buni soliști de jazz și cântăreți de ansamblu, fiind orchestra rezidentă a Jazz at Lincoln Center încă din 1988. Această orchestră versatilă, prezintă și conduce evenimente educaționale în toată lumea.

Orchestra NaționalăSimfonică a României a fost fondată de foști membri ai Orchestrei Române de Tineret care au depășit vârsta acceptată de 28 de ani. Proiectul a început în 2015, la șapte ani de la fondarea Orchestrei Române de Tineret, iar de atunci au susținut concerte la Sofia, Linz, Salzburg, Paris, Lyon, Rouen, Geneva și Lille. Orchestra Națională Simfonică a României are ca principal misiune punerea în valoare în plan național și internațional a potențialului creativ al culturii române, prin arta tinerilor muzicieni din România.

Jazz at Lincoln Center Orchestra împreună cu Wynton Marsalis și Orchestra Națională Simfonică a României, dirijată de Cristian Măcelaru vor interpreta mult aclamata lucrare originală a lui Wynton Marsalis, The Jungle, inițiată în 2017 pentru celebrarea celor 175 de ani de la inaugurarea Filarmonicii din New York. The Jungle este despre ceea ce vedem în oraș zi de zi: frumosul, sumbrul și trăsătura umanității noastre comune,mereu prezentă dar deseori trecută cu vederea.

Trio-ul experimental de jazz GoGo Penguin a fost format la Manchester, în 2012, de pianistul Chris Illingworth, basistul Nick Blackașibateristul Rob Turner. Amestecând peisaje melodice cu ritmuri dinamice și elemente electronice, trupa creează un amestec constant. GoGo Penguin au fost numiți “Radiohead ai jazz-uluibritanic”, dar se bazează în egală măsură pe jazz, rock, cu influențe minimal, alături de complexitatea lui Aphex Twin sau Four Tet, pentru a crea muzica lor impresionantă, experimentală, dar întotdeauna frumoasă. Ei îmbină jazz-ul, electronica și muzica clasică cu virtuozitate și inventivitate care cu greu poate lăsa pe cineva indiferent. Albumul lor din 2014, V2.0, a fost nominalizat la premiile Mercury, pentru albumul anului, alături de Damon Albarn, Young Fathers și Jungle. În 2015 au semnat cu Blue Note Records și au scos albumele Man Made Object (2016) și A Humdrum Star (2018).

Ezra Collective s-au integrat în dinamica scenă de jazz a Londrei, iar debutul primului album în 2019, You Can’t Steal My Joy, a fost cel care i-a ajutat să iasă din tipare. Format în Londra de Femi Koleoso (tobe), fratele său, TJ Koleoso (bas), Joe Armon-Jones (clape), Dylan Jones (trompetă) și James Mollison (saxofon), grupul s-a făcut cunoscut pe scena underground de jazz din Londra, folosind elemente de jazz, afrobeat, hip-hop, grime și R&B. 2018 a fost anul în care au câștigat premii precum Best UK Jazz Act și Live Experience of the Year la Jazz FM Awards, iar albumul JuanPablo: The Philosopher le-a adus „Best Jazz Album” la renumitele premii Gilles Peterson. Ezra Collective nu numai că a revitalizat muzica jazz londoneză, dar a și redefinit-o.

Ashley Henry este un pianist extrem de flexibil, capabil să se deplaseze între diferite lumi, păstrându-și totuși rădăcinile devotate în jazz. Albumul său, Beautiful Vinyl Hunter este, în esență, o căutare continuă a identității, a spiritului care este în noi toți, dar care câteodată se dovedește a fi greu de găsit. O colecție provocatoare de 15 piese care ghidează fără probleme ascultătorul printr-o varietate de genuri, de la jazz contemporan, grime, punk până la hip-hop și prezintă capacitatea lui Henry de a împleti toate influențele sale, transportând muzica jazz spre noi tărâmuri ale frumuseții. În ianuarie 2017, la doar 25 de ani a fost invitat pentru a fi directorul muzical al Jazz Cafe Londra și Ronnie Scotts. În același an, Henry a fost nominalizat pentru Jazz FM Award la categoria “Breakthrough Artist of the Year” și „Live Experience of the Year”.

Dublu laureatul Grammy, liderul Snarky Puppy, Michael League împreună cu Chris McQueen și Bob Lanzetti (membri Snarky Puppy), legendarul percuționist Jamey Haddad (Paul Simon, Sting), virtuosul chitarist Roosevelt Collier (Lee Boys, Karl Denson), percuționiștii André Ferrari (Väsen) și Keita Ogawa (Banda Magda, Yo-Yo Ma) s-au unit pentru a crea un super grup divers, plin de groove și muzicalitate, Bokanté. Proiectul Bokanté este un ansamblu musical internațional ce are la bază conexiunea și schimbul de idei din dorința de a se conecta cu societatea și cu problemele cu care se confruntă aceasta.

Alfa Mist și-a început cariera muzicală ca producător de muzică grime și hip-hop, lucru care se simte și în compozițiile sale de jazz de azi. Pianist autodidact, Alfa Mist a fost atras de muzica jazz și world music, sunetul său îmbinând o armonie jazz melancolică cu hip-hop alternativ și soul. Albumul Antiphon, cu peste şase milioane de vizualizări pe Youtube, l-a propulsat pe scena jazz-ului drept unul dintre artiștii care merită urmăriți și ascultați. Noul său album, Structuralism, este o capodoperă ghidată minunat care împinge limitele jazz-ului modern, cu momente orchestrale poziționate excelent si instrumente de suflat; la fel de răcoritoare ca o adiere rece într-o zi caldă de vară.

Nubya Garcia este o compozitoare și saxofonistă premiată. EP-ul ei de debut, Nubya’s 5ive, lansat în 2017, a fost considerat excepțional de către The Vinyl Factory, iar cel de-al doilea proiect al său, When We Are a primit recenzii excelente, iar piesa cu același nume a fost inclusă în topul “NPR’s Best Songs of 2018”. Cele mai recente premii ale sale sunt “Jazz FM Breakthrough Act of the Year”și “The Sky Arts Breakthrough Act of the Year”în 2018, iarîn 2019 “Jazz FM UK Jazz Act of the Year”, fiind una dintre puținele instrumentiste de alămuri din fruntea jazz-ului contemporan.

Theon Cross este un compozitor ce a ales tuba ca instrument de expresie, care nu numai că redefinește ce se poate face cu instrumental său, dar de asemenea transcende convențiile tradiționale ale genului, având abilitatea de a combina free jazz cu dub, soca, hip-hop, grime și altesunete din diaspora afro-caraibeană. Face parte dintr-o comunitate mare de tineri muzicieni londonezi care se sprijină în mod regulat unul pe celălalt și încearcă re-modelarea granițelor jazz-ului. Pășind pe urmele albumului său de debut, Fyah, care a avut recenzii foarte bune, anul acesta noul său EP va impinge din nou limitele sonice ale tubei.

JazzTm se va desfăşura la Timişoara în perioada 3-5 iulie, accesul publicului la eveniment fiind gratuit.

La cele șapte ediții de până acum, JazzTM, o co-producție a Primăriei Municipiului Timișoara x Plai, a adus pe scenă nume precum (în ordine cronologică): Richard Bona, MarcusMiller, Anoushka Shankar, Dianne Reeves, Liv Warfield w/ Prince’s NPG Hornz,, KurtElling, David Murray şi Macy Gray, Terri Lyne Carrington / Lizz Wright, Al Jarreau, The CatEmpire, The Chick CoreaElektric Band, Miles Mosley x The West Coast Get Down, Christian Scott aTundeAdjuahșiMonty Alexander, Gregory Porter, The Cinematic Orchestra, Kurt Rosenwinkel, R+R=NOW, Laura Mvula, Jazzmeia Horn, Moses Boyd, YussefDayes, Tank &the Bangas, o parte dintre aceștia în premieră în România.