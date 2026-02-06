Directorul Operei Române din Timișoara a cerut încetarea mandatului

Opera Națională Română din Timișoara anunţă că ministrul Culturii a aprobat încetarea, prin acordul părților, a contractului de management al baritonului Cristian Rudic.

Încetarea contractului de management s-a făcut la solicitarea lui Cristian Rudic, mai transmite Opera Națională Română din Timișoara şi se va face începând cu data de 15 februarie: „Managerul Cristian Rudic a solicitat încetarea contractului din considerente personale. Cererea a fost aprobată conform prevederilor legale. În scrisoarea adresată Ministerului Culturii, Cristian Rudic a mulțumit pentru colaborarea și sprijinul acordate pe parcursul mandatului, care au contribuit la realizarea proiectelor Operei.”

Cristian Rudic a ocupat funcția de manager al Operei Naționale Române din Timișoara din 2019.

Născut la Arad, în 1970, Cristian Rudic a absolvit în anul 1995 Facultatea de Muzică din cadrul Universității de Vest din Timişoara, la clasa profesorului Emil Rotundu, urmând ca apoi să se perfecționeze cu K.S. Alfredo Kraus și K.S. Gottfried Hornik.

În același an obține Premiul al III-lea la Concursul internaţional de canto „Hariclea Darclèe”, de la Brăila.

A fost angajat la Opera Română din Timişoara în anul III de facultate. După ce a debutat în roluri importante de bariton liric pe scena Operei Române din Timişoara, şi-a îmbogăţit repertoriul cu participări numeroase în concerte simfonice sau de muzica sacră.

Printre cele mai importante colaborări internaţionale se numără cele cu Orchestra Europa Simphony, Teatrul de operă din Baden, Mozartorchester – Musikverein din Viena, Konzerthause Wien, Niederösterreichische Tonkünstler, Opera din Graz şi Neue Oper Wien (Austria), Teatrul „Perez Galdos”, din Las Palmas, Societatea Filarmonică din Bilbao şi Teatro de la Zarzuela, din Madrid (Spania), Opera din St. Gallen (Elveţia) sau Opera Nomori, din Tokio (Japonia).

În țară a colaborat cu Filarmonicile din Cluj-Napoca, Timişoara, Arad, Bucureşti, Iaşi, Braşov, Opera Naţională din Bucureşti şi Teatrul Liric din Constanţa.

Repertoriul său bogat cuprinde atât roluri din opere, cât și roluri din operete, precum: Valentin din Faust, de Ch. Gounod, Enrico din Lucia di Lammermoor, de G. Donizetti, G. Germont din Traviata, de G. Verdi, Sharpless din Madama Butterfly de G. Puccini, Alfio din Cavalleria rusticana, de P. Mascagni, Papageno din Flautul fermecat, de W.A. Mozart, Don Giovanni din Don Giovanni, de W.A. Mozart, King Arthur din King Arthur, de H. Purcell, Roucher din Andrea Chènier, de U. Giordano, Jago din Otello, de G. Verdi, Escamillo din Carmen, de G. Bizet, Klingsor din Parsifal, de R. Wagner, Schaunard din Boema, de G. Puccini, Regele din Regele Berenger, de H. Sutermeister, Leontes din Poveste de iarnă, de Fr. Boesmans, Eisenstein, Falke și Frosch din Liliacul, de J. Strauss, Homonay și Kalman Zsupan din Voievodul ţiganilor, de J. Strauss, Danilo din Văduva veselă, de Fr. Lehar, Edwin și Boni din Silvia, de E. Kalman, Kalman Zsupan din Contesa Maritza, de E. Kalman, Tevye din Scripcarul pe acoperiș, de J. Bock, prof. Higgins și Alfred Doolittle din My Fair Lady de Fr. Loewe.

Repertoriul său vocal-simfonic sunt cuprinde: Requiem, de G. Faure, Requiem, de J. Brahms, War Requiem, de B. Britten, Simfonia a IX-a, de L.v. Beethoven, Carmina Burana, de C. Orff, Misse, de J. Haydn, W.A. Mozart şi L.v. Beethoven.

În anul 2003 a fost distins cu Meritul Cultural al României în grad de cavaler.