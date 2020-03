Directorul OncoGen Timișoara: „Un grup de cercetători chinezi «confirmă» rezultatele OncoGen în crearea vaccinului împotriva Covid-19”

Profesorul universitar de imunologie Virgil Păunescu, coordonatorul Centrului OncoGen Timișoara – care, recent, a publicat o tehnologie pentru crearea unui vaccin împotriva noului Coronavirus, Covid-19 –, spune că un grup de cercetători chinezi „confirmă” rezultatele cercetătorilor timișoreni…

Cercetătorii de la Centrul de Terapii Genice şi Celulare în Tratamentul Cancerului – OncoGen, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara au anunțat, încă de la sfârșitul lunii ianuarie, că un vaccin personalizat care să protejeze contra noului Coronavirus ar putea fi dezvoltat folosind o tehnologie utilizată în vaccinarea personalizată în cancer. Tehnologia fusese postată, atunci, pe site-ul oncogen.ro.

În 8 februarie directorul OncoGen, profesorul universitar doctor Virgil Păunescu, și echipa sa de cercetători au publicat un articol care descrie tehnologia de producere a unui vaccin împotriva Covid-19. „Structura proteică şi genetică a virusului a fost făcută publică de către cercetătorii chinezi. Folosindu-ne de aceste informaţii legate de structura proteică, precum şi de specificitatea imună a populaţiei din România, am identificat un număr de 21 de peptide care ar putea acoperi 85-90 la sută din populaţia țării”, ne declara profesorul Păunescu, într-un interviu foarte recent.

Acum, directorul OncoGen Timișoara anunță că a aflat că în 3 martie, niște cercetători chinezi au publicat un articol (aproape) identic cu al lor. „Ceea ce nu v-am spus până acum este că în data de 4 februarie am fost contactați de Ambasada Chinei în România cu rugămintea de a colabora cu cercetătorii chinezi la punerea în practică a acestei tehnologii. Noi am fost de acord și avem corespondență pentru a dovedi acest lucru. Dar nu am fost de acord ca ei să își însușească rezultatele muncii noastre și apoi să mai și adauge «All Rights Reserved». Așa că, în timp ce presa românească relata, uneori ironic, cercetătorii chinezi se inspirau la greu. Oricum noi mergem înainte cu punerea în practică a tehnologiei noastre. Deși autoritățile române au văzut nenumărate referințe la acest vaccin, nimeni nu s-a oferit să ne întindă o mână de ajutor”, scrie Virgil Păunescu într-o postare pe contul său de Facebook.

Zilele acestea, OncoGen Timișoara urmează să primească din Germania reactivii pentru a demara primele teste şi pentru a începe procedurile de validare a vaccinului. „Vom face o verificare mai complexă a eficienţei acestor peptide (proteine) pe celule umane”, declara în același interviu Virgil Păunescu.

Acesta mai spunea că echipa de cercetători de la OncoGen a făcut publică tehnologia de producere a vaccinului în aşa fel încât orice firmă de medicamente să poată să o folosească oricând: „Datele făcute publice de alte colective sunt foarte puţine, pentru că majoritatea colectivelor de cercetare doresc să patenteze mai întâi ideile pentru a beneficia de un eventual profit. După părerea mea, la ora actuală, în lume lucrează, probabil, sute de colective de cercetători pentru un vaccin împotriva Covid-19. Noi, însă, nu am vrut să ţinem ascunsă informaţia. Având în vedere gravitatea situaţiei, am hotărât să punem toate datele noastre la dispoziţie, pentru oricine doreşte să le folosească. Deocamdată am făcut publică tehnologia de producere a unui vaccin împotriva Covid-19, realizată aici, la Oncogen, şi cu mari şanse de reuşită. Şi, pentru că am luat hotărârea de a nu o patenta, oricine poate să o folosească.”

Centrul de Terapii Genice şi Celulare în Tratamentul Cancerului – OncoGen, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, este primul centru de cercetare în domeniul terapiilor genice cu dotări de ultimă generație din România și singurul de acest tip din Europa de Est care dispune de facilități de cercetare fundamentală și aplicată pentru medicina translațională.