Dezbatere publică pe tema prețului energiei termice livrate de Colterm

Primăria Municipiului Timișoara organizează o dezbatere publică având ca temă modificarea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care a fost aprobat prețul local energiei termice livrate de Colterm.

Dezbaterea va avea loc joi, 4 septembrie, de la ora 15, în sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, b-dul C.D. Loga nr.1, etaj 1. Proiectul de hotărâre poate fi consultat la acest link.

Persoanele interesate să participe la dezbatere se pot înscrie online la adresele consultare@primariatm.ro și primariatm@primariatm.ro, sau fizic la Camera 12 până la data de 3 septembrie, ora 12, precizând: nume, prenume, organizație reprezentată (dacă este cazul) şi adresa de e-mail.

Participanții care doresc să ia cuvântul vor preciza acest aspect în mesajul de înscriere și vor transmite punctele de vedere pe care doresc să le susțină în cadrul dezbaterii. De asemenea, aceștia își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre, în limita celor 3 minute alocate fiecărui participant.

Dezbaterea va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Timișoara.