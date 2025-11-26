Dezbatere publică pe tema desființării unei structuri din subordinea Primăriei Timişoara

Primăria Municipiului Timișoara organizează vineri, 28 noiembrie, o dezbatere publică având ca temă Proiectul de hotărâre privind desființarea Direcției Generale Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar.

Dezbaterea va avea loc de la ora 12.30, în sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, de pe b-dul C.D. Loga nr.1, etaj 1.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici.

Persoanele interesate se pot înscrie online la adresele consultare@primariatm.ro și primariatm@primariatm.ro, sau fizic la Camera 12 (Serviciul Asistență Cetățeni și Registratură), până la data de 27 noiembrie, ora 12, precizând: nume, prenume, organizație reprezentată (dacă este cazul), adresa de e-mail (obligatoriu) pentru trimiterea modalității de conectare online în vederea participării la dezbatere.

Participanții care doresc să ia cuvântul vor preciza acest lucru în mesajul de înscriere și vor transmite punctele de vedere pe care doresc să le susțină în cadrul dezbaterii. De asemenea, aceștia își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre, în limita celor 3 minute alocate fiecărui participant.

Dezbaterea va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Timișoara.