Dezbatere publică pe tema „1989 – Între memorie şi justiţie”

Decembrie 1989, Timişoara. Foto: Constantin Duma

O dezbaterea publică pe tema ,,1989 – Între memorie şi justiţie” va fi organizată de Biblioteca Centrală Universitară din Timișoara, în parteneriat cu Memorialul Revoluției din Timişoara.

Evenimentul va avea loc vineri, 21 noiembrie, de la ora 17, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare din Timișoara.

Evenimentul reunește personalități marcante din domeniul militar, academic și cultural. Vor participa generalii în rezervă Dan Voinea, Romeo Bălan, Gheorghe Cosneanu și Cătălin Ranco Pițu. Invitații speciali sunt cercetătoarea Anneli Ute Gabanyi, şi istoricul Adrian Cioroianu.

Moderatorii dezbaterii și inițiatorii evenimentului sunt istoricul Vasile Docea, director general al BCUT, și Gino Rado, președintele Memorialului Revoluției din Timişoara.

