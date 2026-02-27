Deviere temporară a tramvaielor de pe liniile 1 și 5

Sursă foto: Primăria Timişoara

Societatea de Transport Public Timișoara anunţă că, în perioada 27 februarie, ora 04 şi 2 martie, ora 04, circulația tramvaielor de pe liniile 1 și 5 va fi modificată pe sensul de mers între Piața Traian – Piața Sarmisegetuza – Gara de Est, ca urmare a unor lucrări la linia de cale.

 

Pe durata intervențiilor, tramvaiele vor circula deviat, astfel:

Linia 1

Tur: Gara de Nord – Piața Traian – Piața Badea Cârțan – Gara de Est – Poliția Locală – UMT – Staţia Meteo;

Retur: Staţia Meteo – Spitalul Victor Babeș – Virgil Economu – Lalelelor – Piața Sarmisegetuza – Prințul Turcesc – Piața Traian – Gara de Nord.

Linia 5

Tur: Madona – Piața Traian – Piața Badea Cârțan – Gara de Est – Poliția Locală – UMT – Staţia Meteo;

Retur: Staţia Meteo – Spitalul Victor Babeș – Virgil Economu – Lalelelor – Piața Sarmisegetuza – Prințul Turcesc – Piața Traian – Madona.

Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări la linia cale de tramvai, astfel încât circulația să se desfășoare în condițiii de siguranță.

