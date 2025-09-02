Desen și poezie, pe simezele Galeriei Rotonda

Maia Medinski şi Dragoş Rusu.

La Galeria Rotonda va avea loc lansarea proiectului Alter ego – expozițe de grafică pe versuri. Este vorba despre un demers care aduce față în față creația a doi foarte tineri artiști: poezia lui Dragoș Rusu și desenul Maiei Medinski. Un dialog sensibil între formă și cuvânt.

 

Evenimentul va avea loc vineri, 5 septembrie, de la ora 19, la Galeria Rotonda a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara (strada Miron Costin nr. 2).

Alter ego este un proiect gândit ca un dialog între două forme de expresie, dar și ca o oglindire reciprocă, o suită de reflecții pe mai multe niveluri. Privim realitatea pe trei planuri: ca întâlnire cu propriul sine, ca întâlnire cu cel din fața ta și ca oglindire a celor două reflexii. Concret, am pus față în față versurile lui Dragoș Rusu și desenele mele, iar aceste două universuri au convers într-un punct pe care l-am recunoscut ca esență a tuturor gesturilor mele: teatrul”, explică Maia Medinski.

Prima întâlnire cu publicul este marcată de un vernisaj-performance.

Am dorit să lansăm proiectul printr-un performance, dar în același timp am vrut ca demersul nostru să aibă o viață dincolo de acel moment al întâlnirii directe cu publicul. De aceea, fiecare privitor este invitat să-și imagineze propriul spectacol, „citind” versurile mele pe lucrările Maiei”, completează Dragoș Rusu.

Din echipa proiectului mai fac parte: David Seko, Tania Drăghici și Boris Gaza, care semnează studiul scenic. Demersul artistic semnat Maia Medinski și Dragoș Rusu are și un invitat… inedit.

„Întâmplarea artistică pe care o propunem publicului are parte de un invitat foarte important și… mai puțin obișnuit. Este vorba despre un poem pe care poetul Șerban Foarță ne-a făcut extraordinara bucurie să ni-l dedice, să ni-l dăruiască și să ne acorde onoarea de a-l expune pe simeze”, mai spuen Maia Medinski

Expoziția rămâne deschisă până în 13 octombrie și poate fi vizitată de luni până vineri între orele 9 și 17.

 

