Deputat UBB-R Petronela Csokany: „Sunt pregatită să îmi asum întreaga răspundere, în cazul în care organele în drept mă vor găsi vinovată”

„Sunt pregatită să îmi asum întreaga răspundere, în cazul în care organele în drept mă vor găsi vinovată, dar mă aștept ca toate persoanele implicate să facă același lucru și să nu se ascundă în spatele unor neadevăruri, prejudiciind imaginea bulgarilor în România ”, transmite deputatul de Timiş Petronela Csokany, fost contabil-şef la Uniunii Bulgarilor din Banat-România. În urma unui control al ANAF asupra ei planează suspiciuni de evaziune fiscală de circa 850.000 de euro.

Mihaela Petronela Csokany, deputat al Uniunii Bulgarilor din Banat-România, declară, într-un comunicat, că este pregatită să îşi asume întreaga răspundere în cazul în care organele în drept o vor găsi vinovată, dar spune că :

“Fără a contesta majoritatea aspectelor semnalate în rapoarte, doresc să subliniez câteva aspecte legate de persoana mea, deoarece modul în care domnul Markov Nicolae, fostul președinte UBB-R, a prezentat situația este unul în mod vadit tendențios și de rea-credintă. Cu această atitudine, domnul Markov dorește probabil să ascundă rolul său și partea sa de vină, în cazul neregulilor semnalate, acesta îndeplinind permanent funcții de conducere în cadrul Uniunii. În toată această perioadă, el a îndeplinit funcțiile de casier și secretar, iar începând cu februarie 2017, cea de casier și președinte interimar și, deci, ordonator de credite. Dealtfel, în ambele rapoarte sunt menționate mai multe persoane responsabile pentru neregulile semnalate, printre care evident și domnul Markov. Spre exemplu, în raportul ANAF se precizează că în perioada 01.01.2008 – 31.08.2017 din totalul de 4.318.692 lei retrași prin 109 tranzacții, doar două au fost efectuate de mine, restul de 107 fiind efectuate de domnul Markov. În mod evident cele afirmate de el, cum că numai eu aș fi avut semnătură la bancă este un neadevăr, și nu singurul.

În ceea ce privește neregulile de care domnul Markov neagă că ar fi știut, în raportul SGG este evidențiat faptul că 4 membri au semnalat, lui şi fostului președinte interimar, aceste aspecte, ca urmare 3 dintre aceștia fiind excluși.

Doresc să precizez că nu am participat cu nicio notă scrisă sau verbală la cele două controale, deși a fost controlată perioada în care am îndeplinit funcția de contabil-șef, domnul Markov și echipa sa fiind unicii reprezentanți ai Uniunii în fața organelor de control. În niciun caz nu contest actele îndeplinite de către inspectori, dar fac precizarea că în perioada de început a controlului domnul Markov a spart pur și simplu ușa cabinetului meu parlamentar, motivând că ar căuta documente. În mod evident am consultat mai mulți avocați care mi-au recomandat să fiu foarte atentă în speță, precum și să depun plangere penală, lucru pe care l-am facut de altfel. În momentul în care m-am prezentat la ședința de Consiliu director convocată în data de 12.01.2018, acesta a refuzat să o mai țină, fără vreo explicație statutară, spre stupoarea celor prezenți.

Nu în ultimul rând doresc să semnalez și faptul că, deși conferința Uniunii la care domnul Markov a fost ales președinte a avut loc în data de 05.03.2017, acesta a solicitat validarea acesteia la Judecătoria Timişoara abia în cursul lunii noiembrie, scop în care a fost autentificat spre înregistrare un statut fals, care nu a fost dezbătut și votat în timpul conferinței. Subsemnata am contestat în instanță acest aspect, motiv pentru care domnul Markov nu a fost validat ca și președinte, rămânând valabil statutul Uniunii din 2011.

[…] Am luat legatura cu organele de control pentru a clarifica rolul meu în această situație neplăcută. […] Personal sunt pregatită să îmi asum întreaga răspundere în cazul în care organele în drept mă vor găsi vinovată, dar mă aștept ca toate persoanele implicate să facă același lucru și să nu se ascundă în spatele unor neadevăruri, prejudiciind imaginea bulgarilor în România.”

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş anunţa în urmă cu aproximativ două săptămâni că a făcut, în ultimele două luni și jumătate, un control a Uniunea Bulgară din Banat, în vederea stabilirii obligaţiilor de plată pentru impozitul pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale.

Controlul a relevat faptul că UBBR nu a mai achitat impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale din anul 2008. Potrivit ANAF, UBBR trebuia să reţină, să declare şi să plătească la bugetul statului şi la bugetul asigurărilor sociale impozitul pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale stabilite prin estimare la suma totală de aproape 4 milioane de lei, adică în jur de 850.000 de euro.

UBBR transmitea că cea care s-a ocupat de evidența contabilă, până în decembrie 2016, este Petronela-Mihaela Csokany, actual deputat pe listele Minorităţilor, despre care reprezentanţii ANAF susţin că nu numai că nu a ţinut evidenţa contabilă de zece ani, dar a făcut transferuri de bani cu titlu de „decont” doar în contul său.