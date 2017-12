Deputat PNL Pavel Popescu: „ Vă cer să fiți și mai prezenți, dar și mai critici cu noi”

Într-un mesaj de sfârșit de an, deputatul PNL Pavel Popescu transmite electoratului că, dacă l-a dezamăgit, a fost doar din cauza lipsei de experiență și a iluziilor pe care și le-a făcut. Și îi solicită să fie mai prezent, dar și mai critic cu ei, politicienii.

„2018 nu e un an obișnuit. E anul Centenarului, eveniment care surprinde România parcă mai divizată ca oricând. În acest an sper să ne putem uni cu toții pentru a trage în aceeași direcție. Sper să renunțăm la conflictele interne fără miză și să ne concentrăm pe marile mize naționale. Știu, o să spuneți că îmi fac iluzii. Poate. Dar pentru asta am intrat în politică”, spune deputatul PNL de Timiș Pavel Popescu.

Acesta mai spune că, pentru el, 2017 a fost un an special, fiind anul în care a început să lucreze în Parlament, iar datorită acestui lucru a ajuns să cunoască mii de români din întreaga țară, dar și din diaspora: „Tot în acest an am înțeles cât de mari sunt așteptările și mai ales de câtă susținere mă bucur. Aceste lucruri mă onorează, dar în același timp mă fac să înțeleg ce responsabilitate uriașă apasă pe umerii mei. Am spus de la început că merg în Parlament pentru a reprezenta interesele românilor onești, muncitori și cu frică de Dumnezeu. Sper ca măcar o parte dintre voi v-ați simțit reprezentați. Dacă v-am dezamăgit, a fost doar din cauza lipsei de experiență și a iluziilor pe care mi le-am făcut.”

Pavel Popescu mai spune că speră ca în următorii ani să se poată ridica la înălțimea celor care l-au susținut și care îl susțin în continuare. Totodată, el cere electoratului ca în în 2018 să fie mai activ decât oricând: „Vă cer să fiți și mai prezenți, dar și mai critici cu noi. Dacă am înțeles ceva în acest an, atunci e acest lucru: nu putem construi o țară așa cum ne dorim, decât împreună.”