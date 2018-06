Deputat PNL Pavel Popescu: „Lipsa de interes a Guvernului în implementarea procesului digitalizării aduce deservicii economiei României”

Deputatul PNL Pavel Popescu se declară dezamăgit de lipsa de interes a Guvernului de a accelera procesul de digitalizare în țara noastră, iar asta aduce cu sine deservicii economiei României.

„România are cea mai mică rată de digitalizare, în comparație cu restul statelor europene. Din această cauză mediul de afaceri are de pierdut, pentru că nu pot profita de oportunitățile aduse de digitalizare pentru a-și crește profiturile. Digitalizarea este motorul unei economii sănătoase în întreaga Uniune Europeană, iar țara noastră rămâne în urmă”, atrage atenția PNL de Timiş Pavel Popescu, secretar al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, din Camera Deputaților.

Acesta mai spune că și mediul de afaceri din România susține implementarea cât mai rapidă a procesului de digitalizare, întrucât acest proces are un impact pozitiv asupra afacerilor. „Statul are datoria să pună umărul la procesul de digitalizare pentru a susține dezvoltarea mediului de afaceri și, implicit, a economiei României. România ocupă ultimul loc în UE în ceea ce privește indicele Digital Economic and Society, deși are un potențial foarte mare de dezvoltare. Guvernul PSD&ALDE ar trebui să se concentreze mai mult pe implementarea procesului de digitalizare. Dacă în țara noastră s-ar face mai mult pentru digitalizare domeniul IT&C ar putea contribui cu cel puțin 10% la PIB. Despre asta este vorba, despre soluții concrete, pe care însă cei de la PSD&ALDE le ignoră, pentru că sunt preocupați să ducă țara spre dezastru”, mai spune deputatul PNL Pavel Popescu.

Acesta este de părere că digitalizarea va aduce, totodată, și beneficii pentru cetățeni prin reducerea birocrației. Şi anunţă că PNL a susținut și va susține procesul de digitalizare, pentru a-i ajuta pe cetățeni în relația cu statul. „Digitalizare înseamnă reducerea birocrației, transparentizare și eficientizarea relației cetățean – instituțiile statului. Poate de asta cei de la PSD&ALDE nu susțin acest proces, pentru că ideea de transparență le este total străină. Ei sunt adepții metodelor discutabile, a șmecheriilor și nu sunt interesați de binele cetățeanului”, a mai declarat Pavel Popescu.