Deputat PNL Marilen Pirtea: „Fiscalitatea din România, în perioada Dragnea-Dăncilă, în starea cea mai proastă din Europa”

Datele publice demonstrează fără dubii că fiscalitatea din România, în perioada Dragnea-Dăncilă, a fost în starea cea mai proastă din Europa și cea mai instabilă din lumea civilizată, susţine deputatul liberal Marilen Pirtea: „Toate modificările fiscale ce au fost aduse s-au efectuat într-o manieră decuplată de la realitățile și nevoile economiei”.

La sfârșitul a aproape trei ani de guvernare PSD, starea finanțelor publice este critică, mai ales prin efectul celor patru deficiențe de sistem, care au indus turbulențe fiscale, spune deputatul PNL de Timiş Marilen Pirtea, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Acesta explică şli care sunt, în viziunea sa, cele patru deficiențe de sistem:

1. Colectarea foarte slabă, cu o ponderea a impozitelor și taxelor (inclusiv contribuții sociale) în PIB de doar 25%: „Suntem pe penultimul loc în UE, înaintea Irlandei, care este însă un cvasiparadis fiscal. România înregistrează una din cele mai scăzute ponderi ale veniturilor fiscale (inclusiv contribuții sociale) în PIB, din UE.” Bulgaria, spre exemplu, spune el, ajunge la 30% colectare din PIB a impozitelor și taxelor (inclusiv contribuții sociale), Polonia la 34%, Cehia ajunge la 35% din PIB, Ungaria la 38%, iar Croația la 38%.

„Pentru fiecare punct procentual din PIB pe care îl colectăm suplimentar, discutăm despre un plus de venituri bugetare de 10 miliarde lei. Așadar, cu o colectare de 30% din PIB pe venituri fiscale, inclusiv contribuții sociale, echivalând cu un plus de 50 de miliarde de lei în plus, am rezolva absolut toate constrângerile bugetare prezente”, explică Marilen Pirtea.

2. Ponderea cheltuielilor cu salariile și pensiile în venituri fiscale a ajuns la 82%, cea mai ridicată pondere din 2009, când România era deja în criză. Este absolut necesară creșterea eficienței colectării, în primul rând printr-o eficientizare si profesionalizare a colectării, adaugă deputatul liberal care este de părere că prin oameni profesioniști și prin informatizarea ANAF pot fi crescute veniturile cu cinci puncte procentuale din PIB, în următorul ciclu electoral, adică până în 2024.

3.Construcția bugetară nu a pus accentul pe investiții, cheltuielile de capital, adică investițiile, fiind prevăzute în bugetul realizat până acum de Liviu Dragnea și Darius Vâlcov la doar 2,5% puncte procentuale în PIB.

4. Lipsa predictibilității legislative, mai ales pe parcursul ultimilor trei ani, când PSD a provocat „o adevarată catastrofă legislativă” în toate domeniile, în cel economic cu prediclecție, cazul OUG 114 fiind relevant.

„Viitoarea guvernare va intra în logica recuperării acestor dezechilibre și, cu răbdare și perseverență, va readuce fiscalitatea în tendință ascendentă”, conchide deputatul liberal Marilen Pirtea.