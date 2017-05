Deputat PMP Cornel Sămărtinean: „Fondurile europene trebuie să constituie gura de oxigen pentru România”

Accesarea de fonduri europene, utilizând mecanismele naționale, este șansa dezvoltării României, spune deputatul PMP de Timiş Cornel Sămărtinean. Acesta atrage atenţia că România are, încă, cea mai scăzută rată de utilizare a fondurilor europene.

Deputatul PMP de Timiş Cornel Sămărtinean atrage atenţia că, dat fiind că România are cea mai scăzută rată de utilizare a fondurilor europene și este pe ultimul loc în UE la investiții în educație, sănătate și infrastructură, Guvernul are obligația și datoria de a maximiza accesul românilor la informaţii legate de oportunităţile de atragere de fonduri europene. Şi asta, fie că vorbim despre axe pentru zona de Grupuri de Acțiune Locală sau despre fonduri destinate zonei de tineret, ca de exemplu programul Start Up Nation.

În prezent, UE gestionează direct aproximativ 24% din fondurile europene, ceea ce reprezintă 35 de miliarde de euro anual. Sumele sunt distribuite sub formă de granturi şi contracte europene pe bază de competiţie europeană între aplicanţi, pe baza calităţii proiectelor primite. Cornel Sămărtinean mai spune că, de la aderare și până în acest moment, România a beneficiat de peste 40,5 miliarde de euro fonduri nerambursabile, iar contribuția la bugetul UE a fost de 13,6 miliarde, „ceea ce înseamnă un flux net pozitiv pentru țara noastră de 26,9 miliarde de euro de când România este stat membru al UE”.

În 2017, atrage atenţia deputatul, România este ultima țară în ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene în cadrul Planului Juncker, în condițiile în care exista în momentul de față peste 350 de miliarde de euro care pot să fie cheltuiți pentru diverse proiecte de infrastructură și nu numai, la nivelul statelor membre.

„Bugetul UE face apel la ceea ce unii lideri europeni au numit «responsabilitate europeană». Fondurile europene trebuie să constituie gura de oxigen pentru România. Dacă vrem ca economia României să se salveze și să beneficieze de pe urma fondurilor europene, este nevoie de disciplină, de performanță profesională, de stoparea risipei, de investiții care aduc plus-valoare, iar toate acestea ne vor permite să demarăm către o «responsabilitate românească»”, mai declară Cornel Sămărtinean.

Acesta atrage atenţia că realitatea ne demonstrează că de la începutul anului și până în prezent se conturează un eșec de proporții al Guvernului în absorbţia fondurilor UE, „un eșec de care actuala guvernare este responsabilă și pe care trebuie să și-l asume”.