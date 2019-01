Deputat ALDE Marian Cucşa propune Primăriei Timișoara să finanțeze deplasare elevilor timișoreni la concursul NASA

Deputatul ALDE Marian Cucşa solicită implicarea Primăriei Timişoara în campania de strângere de fonduri pentru elevii timişoreni care vor participa la concursul “Zero Robotics High School Tournament”, organizat de NASA.

“Am să solicit Consiliului Local, prin consilierul ALDE Timișoara, Laura Chindriș, să finanțeze această deplasare pentru a susține performanțele lăudabile ale tinerilor de la Liceul Grigore Moisil. Am citit în presă cum că Guvernul ALDE-PSD nu susține tinerii care performează și am învățat că atunci când vii cu orice fel de acuză trebuie să vii și cu o soluție. Drept urmare, consider că cea mai rapidă soluție pentru a rezolva această problemă poate veni de la Primăria Timișoara, în subordinea căreia se și află Liceul Grigore Moisil”, transmite, printr-un comunicat de presa trimis redacţiei, Marian Cucşa, deputat ALDE de Timiş.

De asemenea, acesta îi cere primarului Nicolae Robu să convoace ședința de Consiliu Local, săptămâna aceasta, pentru a putea fi finanțată această deplasare în timp util.

Marian Cucşa mai spune că va analiza posibilitatea întocmirii unei legi care să oblige administrațiile locale să finanțeze performanța tinerilor creativi și talentați.

Echipa elevilor de la Colegiul “Grigore Moisil”, din Timișoara, calificată în finala Zero Robotics din Boston, riscă să nu poată participa la concurs din cauza lipsei banilor. Ministerul Educaţiei nu se implică în proiect, iar din sponsorizări s-a strâns doar jumătate din suma necesară, care este de 15.000 de euro.

Competiția internațională Zero Robotics High School Tournament, organizată de NASA, are în finală liceeni din Timișoara, patru echipe pregătindu-se de plecarea spre Boston, după o competiţie care s-a dat între 170 de echipe din toată lumea. Concursul are ca scop programarea roboților spheres – sateliți experimentali, aflați la bordul Statiei Spațiale Internaționale, el fiind organizat anual de NASA în colaborare cu Centrul Estec al Agenției Spațiale Europene ESA și Institutul de Tehnologie din Massachusetts din USA.

La sfârşitul săptămânii trecute, deputatul liberal Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest din Timișoara, acuza că în Ministerul Educației principala preocupare este rotația miniștrilor, în timp ce măsurile de substanță, pentru susținerea elevilor talentați, sunt considerate fără importanță.

Citeşte şi: Calificat în finala unei competiții NASA, un elev din Timișoara caută fonduri pentru a participa. Ministerul Educației nu se implică

Citeşte şi: Maria Grapini sprijină campania de strângere de fonduri pentru elevii participanţi la concursul NASA