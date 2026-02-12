Demersuri pentru corectarea situației juridice a două terenuri din zona Soarelui

Primăria Municipiului Timișoara anunţă că va corecta o situație juridică creată de fosta administrație când modernizarea bulevardului Prezan a fost realizată pe teren privat fără ca proprietarul să fie despăgubit. Decizia va fi supusă aprobării Consiliului Local.

Municipalitatea propune achiziționarea a două terenuri private, cu o suprafață totală de 871 de metri pătrați, ocupate de o parcare publică pe strada Oglinzilor și de sensul giratoriu de la intersecția bulevardul Soarelui – bulevardul Mareșal Constantin Prezan.

În urma negocierilor dintre Comisia de Negociere cu Terții a Municipalității şi proprietar, cele două terenuri ar urma să fie achiziționate la prețul de 174.200 de euro , transmite Primăria. Valoarea inițială stabilită de evaluatorul independent contractat de Municipalitate a fost de 190.500 de euro. Proiectul de hotărâre privind achiziția va fi supus votului Consiliului Local.

Bulevardul Mareșal Constantin Prezan a fost extins la patru benzi, investiție care a inclus amenajarea sensului giratoriu cu bulevardul Sudului.

Proiectul de hotărâre este disponibil la acest link.