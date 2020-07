„Delicatele frumuseți ale vieții”, în dezbatere Humanitas & La două bufniţe

Humanitas organizează o dezbatere și o lansare de carte a volumului Delicatele frumuseți ale vieții. Sfaturi despre dragoste și viață de la „Dragă Sugar”, de Cheryl Strayed. Evenimentul poate fi urmărit live pe paginile de Facebook ale Humanitas și Librăriei La două Bufnițe, din Timişoara.

​Editura Humanitas și Librăria La Două Bufnițe invită publicul miercuri, 29 iulie, ora 19, la dezbaterea prilejuită de apariția bestsellerului Delicatele frumuseți ale vieții. Sfaturi despre dragoste și viață de la „Dear Sugar”, scrisă de celebra scriitoare americană Cheryl Strayed, autoarea bestsellerului New York Times Wild, ecranizat cu Reese Witherspoon în rolul principal.

Publicată recent la Humanitas, în traducerea Ioanei-Raluca Flangea, cu o introducere de Steve Almond, Delicatele frumuseți ale vieții, de Cheryl Strayed, este jurnal, mărturisire și dialog cu femei și bărbați de toate vârstele și meseriile, chinuiți de tot felul de necazuri. Cea care le răspunde le devine sfetnic, mamă, prietenă, psihoterapeut, ajutându-i să găsească sens și curaj în încercările prin care trec.

La eveniment vor participa Ana Barton, scriitoare, Cătălina Dumitrescu, psihoterapeut, Ina Biebel, social media manager, și Raluca Selejan, moderatorul și gazda acestei dezbateri online, despre o carte cu răspunsuri curajoase la întrebări pe care adesea nu ne încumetăm să le punem – de teamă, de rușine sau din timiditate.

Evenimentul poate fi urmărit live pe paginile de Facebook ale Humanitas și Librăriei La două Bufnițe, din Timişoara. Înregistrările video și audio ale întâlnirilor Humanitas vor fi disponibile ulterior pe canalele Youtube Humanitas și Soundcloud Humanitas.

„Indiferent ce i-aţi spune lui Sugar, ea va lua acel lucru drept frumos și uman. Iată de ce bărbații și femeile îi scriu despre lucruri atât de intime, că nu le-ar putea mărturisi nimănui altcuiva, despre imbolduri inexplicabile, despre dureri apăsătoare. Ea înțelege că atenția pe care le-o acordă este dovada supremă de iubire și că resursa pe cale de dispariție pentru rasa umană nu e nici petrolul ieftin, nici apa potabilă, poate nici bunul-simț, ci compasiunea. Cu fiecare dintre scrierile sale ea făureşte o lucrare ce ține de miracol: ne absoarbe poveștile. Le lasă să-și facă sălaș în interior și se gândește la istoriile din viața personală pe care i le evocă fiecare. Totodată, Sugar îşi dă seama că există o altă poveste, mai adevărată, în spatele celei pe care o arătăm lumii, una cu părţi pe care nu putem sau nu vrem să le vedem, cu eschivări și iluzii, cu locuri în care ne-am blocat. Sugar e blândă, ce-i drept, dar nu încearcă să îndulcească lucrurile. În acest sens, ea oferă ce ar trebui să ofere o mamă: suficientă compasiune cât să ne facă să ne simțim în siguranță când lucrurile nu merg bine și destulă înțelepciune cât să mai putem avea speranță”, spune Steve Almond.

Cheryl Strayed (născutp în 1968, în Pennsylvania, SUA) este scriitoare, autoare a romanului Torch (2006) şi a volumului de memorii Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail (2012, tradus în româneşte Sălbăticie: Pierdută şi regăsită pe traseul de creastă de pe Coasta Pacificului, 2015), la care se adaugă Tiny Beautiful Things: Advice on Love and Life from Dear Sugar (2012, în traducere română Delicatele frumuseţi ale vieţii: Sfaturi despre dragoste şi viaţă de la „Dragă Sugar“, 2020) şi Brave Enough (2015, tradus în română Curaj cât trebuie, 2016).

Cărţile sale au devenit bestselleruri şi au fost traduse în aproape 40 de limbi. A publicat povestiri şi eseuri în The New York Times Magazine, The Washington Post Magazine, Vogue, Allure, The Rumpus, The Missouri Review sau The Best American Essays.