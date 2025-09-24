David Borovic, student al Facultății de Arte și Design din UVT, laureat al „European Next Generation Award”

David Borovic, student la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara, a obținut Locul I la competiția European Next Generation Award, organizată de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, în cadrul unei ceremonii desfășurate în Danemarca, la Copenhaga.

Potrivit oficialilor Universităţii de Vest din Timişoara, acest premiu reconfirmă statutul universităţii și al Facultății de Arte și Design ca spațiu al excelenței, al creativității și al inovației, recunoscut pe scena europeană.

Coordonatorul științific și artistic al lui David Borovic este conferenţiarul Alexandru Bunii, iar Alexandra Petcu, Head of Innovation & Technology Transfer UVT, l-a sprijint în dezvoltarea și consolidarea proiectului premiat.

Această realizare, declară rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, este o confirmare a talentului, muncii și creativității lui David Borovic, dar și a sprijinului oferit de cadrele universitare și de echipa de conducere a UVT. „Ne mândrim cu studentul nostru talentat și trăim o bucurie aparte, alături de David Borovici, pe care îl felicităm și îl încurajăm să participe, mai departe, la astfel de competiții majore”, mai spune rectorul UVT.

La rândul său, decanul Facultății de Arte și Design a UVT, Diana Andreescu, spune că succesul lui David Borovic reprezintă nu doar o reușită individuală, ci și o victorie a întregii noastre facultăți: „Este dovada că, prin muncă, creativitate și colaborare, studenții noștri pot atinge recunoașterea internațională. Mulțumesc întregii echipe academice care a contribuit la această performanță și reafirm încrederea noastră în potențialul generațiilor viitoare de artiști și designeri formați la UVT.”