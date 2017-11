Dar din dar, de la copii cu probleme pentru alţi copii cu probleme

Asociația Trei Compas pregăteşte, de Moş Nicolae, o acțiune caritabilă pentru 80 de școlari și preşcolarii, care fac parte din familii defavorizate. Copii îşi vor face cadouri între ei.

În jur de 80 de copii din Timişoara vor face, de Moş Nicolae, un inedit schimb de cadouri. Astfel, copii de la grupa mare a Grădiniței nr. 25 vor face schimb de cadouri alţi copii, din clasa pregătitoare de la Școala Generală nr. 1, și elevi ai Centrului școlar pentru educație incluzivă „Dumitru Ciumăgeanu”, cu copii din clasa a IV-a a Școlii Generale nr. 4.

Cadourile sunt cumpărate de Asociația „3 Compas”, din Timișoara, din fonduri strânse, pe parcursul verii, împreună cu 15 voluntari, din aşa-numite „Mese ale generozităţii.”

Marius Dan Pascariu, preşedintele Asociației „3 Compas”, spune că evenimentul se află la cea de-a doua ediție şi că proiectul are două componente. „O componentă în care se vor întâlni copiii de la Centrul de Educație Incluzivă «Dumitru Ciumăgeanu», copii cu dizabilități, cu o grupă de 20 de copii din clasa a patra de la Şcoala Generală din Plopi. Practic, copiii vor confecționa cadouri apoi și le vor oferi. Cealaltă parte este o grupă de grădiniță și clasa întâi de la Școala Generală nr. 1. Am ales aceste școli, întrucât copiii provin din familii cu cazuri sociale, precare, defavorizate. Pe lângă faptul că cei mici creează, învață ce înseamnă a oferi un cadou pe care-l face cu mâna lor. În plus, socializează sau se întâlnesc cu copii de alte categorii sociale, alt mediu, lucru care se întâmplă din ce în ce mai rar. Adică, copiii cu dizabilități în general sunt mai izolați, marginalizați. Practic, tot evenimentul înseamnă mult mai mult decât un simplu cadou”, explică Marius Dan Pascariu.

Voluntarii își doresc ca această acțiune să continue, pentru a le asigura unor copii cu probleme, din școlile participante, rechizite și materiale şcolare.

Donații pentru această cauză se pot face în contul BRD: RO08BRDE360SV96777453600.

Asociația „3 Compas” dezvoltă şi promovează activităţi educative în rândul tuturor categoriilor de vârstă, în special al celor provenind din categorii vulnerabile.