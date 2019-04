Dan Reşitnec, USR Timişoara: „Suntem îngrijoraţi de ce am văzut în propunerea de buget a Primăriei”

USR Timişoara critică propunerea de buget a Primăriei Timişoara şi anunţă că, la dezbaterea de săptămâna viitoare, vor veni cu o listă completă de observații. Câteva dintre punctele criticate acum se referă la Colterm, la proiectul Capitală Culturală şi la Centrul de Artă și Experiment.

„Suntem cu adevărat îngrijoraţi de ce am văzut în această propunere de buget. Veniturile Primăriei scad de la an la an, iar cheltuielile sunt în continuă creștere. Astfel, anul acesta avem un deficit prognozat de 208 milioane de lei. Așteptăm explicații de la primarul Robu. Ce este cu acest deficit enorm și cum plănuiește să îl acopere? Este pentru prima oară în ultimii ani când avem un asemenea deficit enorm și când Primăria se află într-o asemenea groapă”, declară Dan Reşitnec, preşedintele USR Timişoara.

Totalul veniturilor proprii al Municipalităţii, mai spune el, este de 795 de milioane de lei, în condițiile în care 737 de milioane de lei se duc pe cheltuieli curente. „Se vede de altfel că Primăria dă din ce în ce mai mulți bani pe funcționare și mai puțini pe dezvoltarea în forță. Dacă acum cinci ani mai mult de jumătate din buget era alocat pentru investiții, acum mai puțin de o treime se duce în această direcție”, afirmă liderul USR Timişoara.

Una dintre acuzele aduse Primăriei vizează alocarea de fonduri pentru acoperirea datoriilor Colterm: 21 de milioane de lei, o sumă în creștere față de cei 14 milioane de lei, de anul trecut. „Observăm că de la an la an, tot plătim la datorii și ele se fac la loc. De ani de zile s-au aruncat bani în această companie, s-au investit zeci de milioane de euro în retehnologizare, iar rezultatele nu se văd. În timp ce la noi se întâmplă asta, la Oradea lucrurile par să se miște în alt ritm și astfel aflăm că ajungem să cumpărăm certificate verzi de la Oradea”, afirmă Dan Reşitnec.

În privinţa proiectului Capitală Culturală, reprezentantul USR atrage atenţia că Primăria trebuia să aloce anul acesta 14 milioane de lei pentru proiectele culturale, dar că alocă doar 10 milioane de lei.

Legat tot de investiții culturale, Dan Reşitnec aduce în discuţie Centrul de Artă și Experiment (Multiplexity), despre care spune că trebuia să fie principalul obiectiv de infrastructură pe care anul 2021 să îl lase moștenire Timișoarei: „În loc să avem o clădire nouă, modernă, care să devina un simbol al Timișoarei, ne vom alege cu o clădire reparată. În schimb am dat 800.000 de lei anul trecut și dăm 600.000 de lei anul acesta pentru consultanță.”

În 2017, mai spune acesta, USR îi atrăgea atenția primarului Nicolae Robu că riscă să rateze investiția: „Astăzi, Primăria a abandonat ideea unei construcții noi și va refuncționaliza muzeul STPT în centru cultural. Uneori ne pare rău când avem dreptate.”

Totodată, anunţă că USR a depus o listă de 19 proiecte, proiecte pentru a fi finanţate, printre acestea parcările din cartiere, trecerile de pietoni, tomograful pentru arbori şi sterilizarea animalelor de companie.

Referitor la locurile de parcare în oraș, USR a propus un concept la sfârșitul lui 2017 care să îmbine locurile de parcare cu un spațiu de recreere. „Domnul primar a promis acum mai bine de un an că va face o parcare în zona Girocului, dar de atunci tot ce a reușit să facă este să o mute din vorbe în zona Dacia. Așteptăm cu interes realizarea unor astfel de parcări, de care cetățenii au cu adevărat nevoie”, spune reprezentantul USR Timişoara.

Legat de trecerile de pietoni, acesta reaminteşte că USR a propus iluminarea lor, dar că propunerea a fost ignorată inițial de primar: „Acum dumnealui a promis că va ilumina trecerile de pietoni, încercând să ia exemplul Clujului. E o măsură necesară, dar nu suficientă, iar noi anul acesta am propus ca unele treceri să fie ridicate la nivelul trotuarului pentru a ușura viața persoanelor cu handicap, vârstnicilor și părinților cu cărucioare.”

O altă propunere a USR viza implicarea Municiaplităţii în sterilizarea animalelor de companie: „Noi am propus la începutul acestui an achiziția unei clinici mobile de sterilizare a animalelor de companie. Sterilizarea animalelor este soluția pentru dispariția acestora de pe străzi. Este o investiție destul de mică în raport cu beneficiile pe care le poate aduce. După calculele noastre, este vorba despre 65.000 de euro pentru investiția inițială și în jur de 20000 de euro pe an pentru derularea programului de sterilizare.”

USR cere, de asemeneam finanţare şi pentru achiziţia unui tomograf pentru arbori, care ar face ca arborii bolnavi să fie un pericol ușor de evitat. „USR a solicitat Primăriei să nu mai taie după ureche, ci să investească într-un Scanner pentru Arbori. În fiecare an, când vine o furtună mai puternică, sunt doborâți sute de arbori pentru că cei din Primărie nu știu cu acuratețe care sunt copacii sănătoși și care cei bolnavi. Un astfel de aparat nu costă mult, e până în 15.000 de euro pe piața liberă”, mai spune Dan Reşitnec.

Acesta anunţă că, săptămâna viitoare, la dezbaterea propunerii de buget a Primăriei Timişoara, USR Timişoara vaveni cu o listă completă de observații.