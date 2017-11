Dan Barna (USR), la Timișoara: „În ultimul an, Guvernul și Parlamentul au funcționat ca o casă de avocatură a lui Liviu Dragnea”

Președintele Uniunii Salvați România, Dan Barna, a declarat azi, la Timișoara, că Guvernul și Parlamentul au funcționat, în ultimul an, ca o casă de avocatură și de mentenanță a lui Liviu Dragnea.

„Păcat că timp de un an România a avut o agendă total diferită de agenda reală a cetățenilor sau de agenda europeană din care noi facem parte. Timp de un an, Guvernul și Parlamentul României nu au făcut altceva decât să funcționeze precum o casă de avocatură și de mentenanță a lui Liviu Dragnea. Noi ne-am ocupat de probleme individuale penale ale unor lideri”, a declarat Dan Barna, anunță Agerpres.

În opinia sa, în acest răstimp trebuiau luate în discuție probleme legate de poziționarea României față de nucleul central franco-german din Europa, care ar trebui să fie poziția țării noastre față de migrație, de următoarele politici europene.

„Toate acestea nu există în dezbaterea publică și în dialogul cetățenilor, pentru că actuala guvernare a transformat miza meschin-umană penală a câtorva lideri în strategia națională de dezvoltare a României. De un an, doar asta facem. De aceea, inițiativa noastră «Fără penali în funcții publice» vine în această perspectivă. Dacă nu am fi avut persoane cu probleme penale în conducerea statului, am fi discutat despre aceste teme, despre Europa, despre politici sociale, dezvoltare economică și nu despre ceea ce s-a întâmplat”, afirmă Dan Barna.

Președintele USR a participat azi la conferința cu tema Viitorul Europei este viitorul României: Primul pas spre Sibiu 2019, organizată de USR Timiș, în cadrul căreia a fost lansată Platforma EUSR, „o structură prin care toate resursele umane de la nivelul Bruxellesului sunt invitate să susțină pozițiile, inițiativele din România, coroborate și alineate cu ceea ce se întâmplă în Europa”.

Dan Barna a precizat că dezbaterea este prima din cadrul partidului prin care USR încearcă să aducă pe agenda publică națională și decizia legată de viitorul Europei. „Vedem En Marche, partid care în Franța a schimbat logica politică (…), iar dezbaterea de azi, la care sunt invitați și reprezentanți ai celorlalte familii politice, Grupul Verzilor, ALDE Europa, își propune să le arate membrilor USR alternativele, direcțiile, după care să luăm cea mai bună decizie în preajma alegerilor europarlamentare din 2019”, a mai spus președintele USR.

Potrivit liderului USR, poziția formațiunii față de viitorul Europei, ca partid european, modernizator, de valori liberal-europene, este una de susținere a dezvoltării private, a clasei de mijloc, ceea ce are România nevoie inerent, independent de ideologie: „USR este singurul partid asumat declarat proeuropean și de apropiere de nucleul dur european Franța — Germania, pentru mai multă integrare și dezvoltare în această direcție. Ideea curentelor naționaliste, care din păcate au prins rădăcini în țările din jur, Ungaria și Polonia, nu este una care să poată duce România spre o direcție pozitivă.”