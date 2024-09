Cursuri pentru combaterea dezinformării și promovarea alfabetizării digitale prin educație, la UVT

Universitatea de Vest din Timişoara derulează un proiect european care vizează combaterea dezinformării, numit Teachers 4.0 Digital Age: Tackling Disinformation and Promoting Digital Literacy through Education and Training in European Classrooms / Profesori în era digitală 4.0: combaterea dezinformării și promovarea alfabetizării digitale prin educație și formare în clasele europene.

Începând cu luna noiembrie a acestui an, Universitatea de Vest din Timișoara va începe formarea în domeniul “alfabetizării digitale” a peste 200 de studenți de la specializarea de pedagogie și a peste 200 de cadre didactice angajate în mediul preuniversitar.

Partenerii proiectului Teachers 4.0 Digital Age au finalizat în această perioadă dezvoltarea unui curriculum educațional pe tematica combaterii dezinformării și promovarea alfabetizării digitale și proiectarea unui curs universitar destinat profesorilor și educatorilor aflați la început de carieră. Curriculum-ul oferă exemple practice de planuri de lecție, analiză și evaluare, oferind în același timp un glosar privind terminologia-cheie și o compilație de resurse pe care profesorii și educatorii le pot folosi în predarea lor. De asemenea, cele zece module acoperă o gamă largă de subiecte – de la predarea și învățarea în mediul școlar digital la competențele de alfabetizare (media) digitală și dezinformare.

„Alfabetizarea digitală și combaterea dezinformării se numără printre primele trei competențe digitale necesare pentru secolul XXI. Profesorii trebuie să dețină cunoștințele și competențele necesare pentru a facilita dezvoltarea gândirii critice a elevilor, astfel încât să facă alegeri în cunoștință de cauză în mediul online și să rămână în siguranță, dezvoltându-și în mod continuu reziliența în lumea digital”, spune rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea.

Parteneri în proiectul Teachers 4.0 Digital Age, finanțat din programul Erasmus+, sunt Universitatea de Vest din Timișoara, Ministerul Educației și Asociația Mediawise, iar consorțiul care îl susține este format din 16 organizații din Belgia, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, Polonia și România.