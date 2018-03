Curatorul Colecţiei Baba, către directorul Muzeului de Artă Timişoara: „Ați reușit «performanța» de a văduvi vizitatorii de jumătate din creația pictorului, într-un oraș ce va fi Capitală Culturală”

Istoricul de artă Maria Muscalu Albani, curatorul Colecţiei Baba de la Muzeul de Artă Timişoara, îi dă o replică directorului muzeului care, zilele trecute, o acuza că participă la „presiuni sistematice” exercitate în ultima vreme asupra instituţiei – „Cum să fac eu un act de defăimare a unei instituții de artă pentru care am depus toate eforturile să se nască?” – şi îi reproşează că văduveşte vizitatorii muzeului de jumătate din creația lui Corneliu Baba, într-un oraș ce va fi Capitală Culturală.

Zilele trecute, Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă Timişoara, acuza „presiuni sistematice exercitate în ultima vreme asupra muzeului”, dat fiind faptul că în presă a apărut informaţia că unor angajaţi ai Consiliului Judeţean Timiş, veniţi să clarifice şi problema pierderii de către muzeu a unei părţi din Colecţia Corneliu Baba, nu le-a fost permisă intrarea în instituţie. Acuzată că participă la această campanie era şi curatoarea Colecţiei Corneliu Baba, istoricul de artă Maria Muscalu Albani.

Într-o postare pe contul său de pe o reţea de socializare, aceasta îi dă replică lui Victor Neumann, spunând că acuzaţia la adresa sa nu poate sta în picioare: „Cum să mă implic eu în defăimarea unei instituții la crearea căreia m-am implicat încă de la început, când Muzeul de Artă nici nu exista, ci era doar o secție de artă a Muzeului Banatului? Am venit la Timișoara în anul 2000, cu oferta pe care familia artistului Corneliu Baba o făcea acestui muzeu, iar Palatul Baroc era in plină activitate de restaurare. Am fost primită de CJ Timiș pe vremea PSD-ului. Pot confirma acest fapt domnii Ion Marin Almăjan, Andrei Medinski șii dna Corina Răceanu. Am bătut la toate ușile de toate culorile pentru ca banii alocați restaurării să fie disponibili cât mai repede. S-au bucurat și au arătat respect pentru numele Maestrului Corneliu Baba. Dl Profesor Răzvan Theodeorescu poate, de asemenea, confirma acest lucru. M-am dus la domnia sa cu dosarul (care se află încă în posesia mea) cu toate documentele necesare (planuri, lucrări încă în desfășurare, propuneri de urgentare a acestora, destinația spațiilor unde patrimoniul , încă netrasferat de la Muzeul Banatului, să fie expus). Am stat pe șantier ori de câte ori am venit la Timișoara pe cheltuia familiei Corneliu Baba, am urmărit lucrările, am discutat cu echipa de ce le executa, cu arhitecții având discuții «aprinse» cu ei (nu pe un «ton neadecvat», cum scrieți în comunicatul de presă).”

Maria Albani îi reaminteşte lui Victor Neumann că ea a fost cea care a întocmit dosarul ce trebuia depus la Ministerul Culturii, pentru acreditarea noului Muzeu de Artă, împreună cu Rodica Vârtaciu, Ina Pârvulescu, Marcela Oprescu, Ili Miklosik și cu Marius Cornea, dosar pe care eu, împreună cu Tatiana Bădescu, de la Muzeul Banatului, l-a dus la Comisia Națională Muzee și Colecții, „folosindu-mă de faptul că mai toți membrii comisiei mă cunoșteau”.

„Așadar cum să fac eu un act de defăimare a unei instituții de artă pentru care am depus toate eforturile să se nască? Nu eram angajata niciunuia dintre muzee! În numele Maestrului Corneliu Baba și al donației ce urma a fi făcută Muzeul de Artă, al cărui director sunteți azi, fără nici un merit, a luat naștere. Atitudinea dv. arogantă și incompetența dv. au adus Muzeul, azi, în situația actuală. Ați reușit «performanța» de a văduvi, pe viitor, vizitatorii acestui lăcaș de cultură de jumătate din creația pictorului, într-un oraș ce va fi Capitală Culturală. Bravo!”, îi transmite Maria Albani directorului Muzeului de Artă Timişoara.

Aceasta îl acuză pe Victor Neumann că face de rușine și numele președintelui CJ Timiș, prin dezinformările din comunicatele sale de presă. „Spre știința dv., m-am întâlnit la București cu dl președinte Călin Dobra căruia i-am relatat, din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat cu lucrările împrumutate de la MNAR. I-am prezentat și propunerea mea, așa cum v-am propus-o și dv., în caz că lucrările MNAR vor fi returnate acestuia din vina dv. La întânirile pe care le-am avut cu dv. și prin mail, v-am sugerat ieșirea din această situație jenantă. Dl președinte Dobra mi-a spus că va trimite Corpul de Control la muzeu. I-am propus să-i însoțesc pe cei din Corpul de Control și a fost de acord. Deci nu am venit la muzeu împreună cu cele două doamne de capul meu. V-am făcut cunoscut că vin la Timișoara între 24 februarie şi 1 martie, v-am întrebat dacă ne putem vedea și mi-ați spus că da, cu plăcere. La telefon nu mi-ați mai răspuns și m-a întâmpinat muzeograful de serviciu”, adaugă Maria Albani.

Aceasta mai spune că îngrijorarea sa privește patrimoniul Muzeului de artă, mai precis condițiile de expunere și de păstrare a lui în depozite: „Vă mândriți cu expozițiile temporare deschise la muzeu, dar observ că nu vă spun mare lucru numele mari din arta românească, numele acestor creatori ce vor rămâne in istoria noastră. Drept pentru care îmi îngădui să vă întreb dv. în ce țară trăiți?”

Maria Albani aminteşte şi de un album de artă făcut pe cheltuiala sa, album pentru care care nu s-a găsit formula juridică pentru a fi vândut în librăria muzeului: „Am tipărit 800 exemplare din volumul «Baba-Confesiuni», pe care l-am lansat împreună, dar pentru care nu s-a găsit formula juridică de a se vinde în librăria muzeului. L-am făcut cadou de Crăciun, timișorenilor.”

