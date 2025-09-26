Cristian Rudik, invitat la „Apă cu model”

„Apă cu model” este numele unui proiect al Muzeului Apei din Timișoara al cărui obiectiv principal este acela de a le oferi tinerilor modele de viață autentice pornind de la personalitatea marcantă a inginerului Stan Vidrighin, corifeul alimentării cu apă și al canalizării în orașul Timișoara. La activitate sunt invitate să participe personalități din comunitatea timișoreană care să le transmită tinerilor, prin exemplul personal, principii sănătoase de viață și să le ofere acestora repere concrete în orientarea profesională și dezvoltarea personală. La cea mai recentă ediţie, a opta, invitat a fost tenorul Cristian Rudik, directorul general al Operei Naționale Române din Timișoara.

La întâlnire, care a avut loc joi, 25 septembrie, la Muzeul Apei din Timișoaram au venit liceeni și cadre didactice de la Liceul de Artă „Ion Vidu”, la Liceul Tehnologic „Azur” și la Liceul Sportiv „Banatul”.

Cristian Rudik le-a vorbit tinerilor despre ceea ce înseamnă să pornească pe drumul muzicii, un drum care cere dedicație totală, presupune foarte multă muncă, fără a oferi garanția succesului. Pe primul loc în viața unui artist este întotdeauna scena, toate celelalte aspecte din viața sa personală trecând în plan secund. Liceenii au avut ocazia să afle că profesia de solist la operă se învață făcând, lucrând, doar ABC-ul meseriei fiind deprins pe băncile școlii. Acesta presupune cultivarea unor calități actoricești și de dans. Stima de sine a unui artist se construiește ieșind în public, care este cel mai autentic judecător al capacităților unui artist. Au fost aduse în discuție valori importante în viața unui om. Astfel tinerii au aflat că dragostea și respectul merg mână în mână, că eleganța presupune o anumită atitudine față de viață, iar bunul-simț este o trăsătură înnăscută, ca timbrul vocal sau ca amprenta degetului. Tinerii au fost încurajați să citească cât mai mult și să se bucure de viața spirituală a Timișoarei, oferită de cei doi „plămâni muzicali” ai orașului, Opera și Filarmonica.

„Per aspera ad astra” este mesajul transmis tinerilor din comunitatea timișoreană de Cristian Rudik. Împlinirea unui scop se atinge prin perseverență și depășirea dificultăților.

A existat şi un moment artistic, susținut de eleva Ilinca Andronachi, din clasa a XII-a, acompaniată la pian de doamna profesoară Simona Mustețiu, profesorul coordonator fiind domnul Ovidiu Ciucuriță.

Evenimentul s-a încheiat cu un tur ghidat la Muzeul Apei.

Partenerul companiei Aquatim în realizarea acestei activități este Liceul de Artă „Ion Vidu” din Timișoara.