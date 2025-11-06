Cristian Presură revine la Universitatea de Vest din Timișoara

Conferința pe care fizicianul, cercetătorul şi inventatorul Cristian Presură o va susţine la Timişoara are ca temă „Ultimele descoperiri ale telescopului spațial James Webb. Misterul primelor galaxii”.

Evenimentul va avea loc în 8 noiembrie, de la ora 17, în Aula Magna a Universităţii de Vest din Timișoara. Conferința va fi moderată de conferenţiarul universitar Mădălin Bunoiu, prorector UVT responsabil cu strategia CDI, sustenabilitate, transfer tehnologic și relația cu diaspora.

Cristian Presură va prezenta cele mai recente observații și rezultate obținute de telescopul spațial James Webb, dezvoltat de NASA, Agenția Spațială Europeană și Agenția Spațială Canadiană. Telescopul spațial James Webb permite o gamă largă de investigații în domeniile astronomiei și cosmologiei, inclusiv observații ale unora dintre cele mai îndepărtate evenimente și obiecte din Univers.

În cadrul conferinței, va fi explorat felul în care noile descoperiri schimbă înțelegerea asupra formării Universului, dar și întrebările științifice noi pe care le ridică acestea privind originea și evoluția primelor galaxii.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Rezervarea se face completând un formular de înscriere disponibil la acest link.

Cristian Presură, născut în 1971, este absolvent al facultăţilor de electrotehnică şi fizică. A lucrat la Institutul de Fizică Atomică. În 2002 a obţinut doctoratul în fizică la Universitatea Groningen, Olanda, unde a caracterizat proprietăţile optice ale sistemelor corelate de electroni. Rezultatele sale s-au concretizat în lucrări publicate în reviste de specialitate: Physical Review B, Physical Review Letters şi Science. În prezent este cercetător la compania Philips, în Olanda. S-a specializat în domeniul senzorilor medicali. Împreună cu echipa sa, a inventat şi introdus pe piaţă primul ceas capabil să măsoare pulsul sportivilor numai pe baza senzorilor optici.

Este autorul câtorva zeci de lucrări şi brevete de invenţie, dar a scris, de asmenea, articole pentru ziare, reviste. Este autorul cărților Fizica povestită (Humanitas, 2014), O călătorie prin univers (Humanitas, 2019), Care e diferența dintre un copil și un laptop? (Humanitas, 2020). Poate fi urmărit săptămânal cu un nou video pe canalul de youtube „Fizica cu Cristian Presură”.

Conferinţa un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Sponsor al evenimentului este Nord One, iar parteneri ai UVT în organizarea evenimentukui sunt Fundația Alber şi Nokia.