Cristian Moş, preşedinte USR Timiş: „Dorim să rămânem într-o coaliție de guvernare, dar retragem sprijinul politic pentru premierul Cîțu”

După demiterea de către premierul Florin Cîţu a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, președintele USR Timiș, Cristian Moş, transmite că, deşi responsabilitatea Alianţei USR-PLUS față de români este înainte de orice, primul-ministru nu mai are susținerea Alianței pentru rămânerea în funcție.

Demiterea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterală și imatură a premierului Florin Cîțu, care pune sub semnul întrebării capacitatea acestuia de a conduce un guvern, spune Cristian Moş, președintele USR Timiș şi membru în Biroul Național Reunit USR PLUS: „Domnul Cîțu a luat o decizie în mod unilateral ceea ce este împotriva spiritului în care am format această coaliție de guvernare. În urma votului dat de români, am decis să lucrăm în echipă pentru a reforma România și până astăzi deciziile au fost luate în comun.”

Cristian Moş mai spune că, încă din prima zi a mandatului, Vlad Voiculescu a început un proces de reforme pentru realizarea cărora s-a angajat întreaga coaliție de guvernare, inclusiv premierul Florin Cîțu pe care îl acuză acum că, destituindu-l pe Vlad Voiculescu unilateral şi fără nici o evaluare, a făcut jocul celor care frânează de trei luni de zile reformele din programul de guvernare agreat și votat împreună.

„Alianța USR PLUS își dorește să rămână într-o coaliție de guvernare care își asumă până la capăt reformele decise împreună.Cerem de urgență o ședință a coaliției pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru premierul Cîțu”, mai transmite Cristian Moș.