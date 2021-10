Cristian Măcelaru, noul director artistic al Festivalului Internaţional George Enescu

Dirijorul româno-american Cristian Măcelaru a acceptat propunerea de a prelua conducerea artistică a Festivalului Internaţional George Enescu.

Ministerul Culturii anunţă că ministrul Bogdan Gheorghiu a avut ieri o întâlnire cu Mihai Constantinescu, directorul Festivalului Internaţional George Enescu, şi cu Sergiu Nistor, consilier prezidenţial în cadrul Departamentului Cultură, Culte şi Minorităţi Naţionale, întâlnire în cadrul căreia s-a luat decizia de a-i propune lui Cristian Măcelaru preluarea funcţiei de director artistic al Festivalului.

Cristian Măcelaru a acceptat propunerea, transmit oficialii Ministerului Culturii: „Răspunsul (…) a fost pozitiv, urmând ca în perioada următoare să purtăm discuţii detaliate cu privire la viitoarele ediţii ale festivalului atât de iubit de români şi de melomanii din întreaga lume. Îi mulţumesc maestrului Măcelaru pentru dedicarea faţă de cinstirea memoriei lui George Enescu şi aştept să conlucrăm pentru strălucirea în posteritate a operei marelui nostru compozitor prin dezvoltarea festivalului care îi poartă numele.”

Directorul Festivalului Internaţional George Enescu, Mihai Constantinescu, apreciază nominalizarea dirijorului Cristian Măcelaru ca director artistic al Festivalului ca fiind de bun augur pentru menținerea acestui eveniment în top 5 mondial. „Am încredere că are talentul și capacitatea de a contribui la dezvoltarea în continuare a Festivalului, valorificând tot ceea ce a fost construit bine până acum și găsind direcții artistice noi pentru a îmbogăți oferta făcută publicului. Mă bucur că dirijorul Cristian Măcelaru, a cărui candidatură la funcția de director artistic, am susținut-o, a acceptat această provocare”, a mai declarat Mihai Constantinescu. Acesta a condus Festivalul în ultimii 30 de ani şi urmează să se pensioneze în toamna acestui an.

Mihai Constantinescu subliniază că pentru continuarea cu succes a Festivalului Enescu, un rol cheie îl vor avea directorul executiv, „care trebuie să aibă un anumit profil profesional”, și arhitectura organizațională care stă la baza Festivalului și care „are nevoie de consolidare și de modernizare, pentru a face față concurenței internaționale pe piața evenimentelor de profil”.

Cristian Măcelaru, în vârstă de 41 de ani, originar din Timişoara, este, în prezent, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței şi dirijor principal al Orchestrei Radiodifuziunii din Köln.

A studiat vioara la Liceul de Muzică „Ion Vidu” și apoi, de la 17 ani, vioara și dirijatul în SUA, la Interlochen Arts Academy din Michigan, University of Miami din Florida, și la Rice University din Houston.

Cariera de dirijor și-a început-o în 2010, alături de Orchestra din Philadelphia. A colaborat cu Orchestrele Simfonice din New York, San Francisco, Chicago, Cleveland, Houston, Baltimore, Los Angeles, Toronto, Seattle, Detroit și cu Bayerischen Rundfunk Symphonieorchester, Royal Concertgebouw Orchestra, Staatskapelle Dresden, Gewandhausorchester Leipzig, Deutsches Symphonieorchester Berlin, City of Birmingham Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Hallé Orchestra, Vienna Radio Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony, São Paulo Symphony Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, City of Birmingham Orchestra, Hessischer Rundfunk Sinfonieorchester Frankfurt, Rotterdam Philharmonic, Orchestra Métropolitain din Montréal, Melbourne Symphony Orchestra, Romanian Chamber Orchestra sau Gothenburg Symphony Orchestra.

În 2020 a câştigat Premiul Grammy la categoria „Cea mai bună interpretare instrumentală solo”, pentru albumul ce cuprinde lucrări de Wynton Marsalis înregistrat alături de Orchestra Simfonică din Philadelphia, având-o ca solistă pe violonistă Nicola Benedetti.

La actuala ediţie a Festivalului George Enescu a dirijat, în cadrul a două concerte, Orchestra Naţională a Franţei.